Программы Метинвеста Ахметова по реинтеграции ветеранов и развитию талантов названы одними из лучших в мире

Группа Метинвест получила сразу две награды престижной международной премии International Brilliance Awards в Лондоне. Высшую награду - Brilliance Award в номинации "Корпоративное благосостояние" - компания получила за экосистему реинтеграции ветеранов войны в Украине. Об этом сообщается на сайте компании .

Проект направлен на комплексную поддержку демобилизованных сотрудников и базируется на принципах системности, ответственности и внутренней справедливости. Он охватывает пять ключевых направлений: психологическую и физическую реабилитацию, социальную поддержку, профессиональную адаптацию и переобучение, подготовку руководителей команд к возвращению ветеранов в коллективы, а также помощь мобилизованным работникам и членам их семей.

За время полномасштабной войны к Силам обороны Украины присоединились около 11 тыс. сотрудников Метинвеста, почти 1 тыс. из них уже вернулись к работе, а за последние месяцы к компании присоединились более 100 демобилизованных защитников.

Вторую награду - Silver Award в номинации "Привлечение и удержание" - получила комплексная программа развития талантов на зарубежных предприятиях Метинвеста. Она ориентирована на формирование кадрового резерва, развитие лидерского потенциала и усиление международного сотрудничества через обучение, менторство и обмен экспертизой.

По данным компании, после запуска программы текучесть кадров снизилась на 2,2%, в частности среди менеджеров среднего звена и высокопотенциальных специалистов. Кроме того, 20% участников были привлечены к стратегическим проектам на уровне группы, а 10% получили повышение.

"Получить международное признание на такой престижной платформе - это подтверждение того, что человекоцентричность для нас не декларация, а ежедневная практика", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

International Brilliance Awards вручают с 2014 года. Награда объединяет компании, стартапы и некоммерческие организации со всего мира, а проекты оценивает независимое международное жюри с фокусом на реальный социальный эффект, устойчивость решений и ответственность бизнеса перед обществом.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания внедрила инициативу Steel Force, направленную на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.

