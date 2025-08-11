NP Shopping вводит новую платную услугу при покупках в зарубежных интернет-магазинах. Чтобы не платить деньги, нужно самостоятельно оформлять покупку.

С 13 августа 2025 года должны вступить в силу новые условия пользования сервисом NP Shopping, а именно - будет введена новая услуга, предусматривающая автоматическое оформление незарегистрированного отправления. Об этом УНИАН сообщили в "Новой Почте".

"Мы постоянно совершенствуем сервис NP Shopping, чтобы сделать ваш онлайн-шопинг за рубежом еще более удобным", - отметили в компании.

- В случае прибытия незарегистрированного в личном кабинете заказа на зарубежный склад NP Shopping, система автоматически оформит его за пользователя, чтобы не задерживать доставку;

- После оформления, отправление будет отображаться в личном кабинете. Пользователю нужно будет только добавить основную информацию: название товара, стоимость товара, адрес доставки и тому подобное.

Стоимость услуги составляет один доллар (в гривневом эквиваленте по курсу Нацбанка на момент начисления).

Для того, чтобы избежать дополнительной платы, надо зарегистрировать отправление в личном кабинете самостоятельно - до его прибытия на склад за рубежом. Детали по услуге содержит публичный договор.

Напомним, NP Shopping является сервисом доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов, который предоставляет компания "Новая Почта". Сервис позволяет украинским покупателям заказывать товары из магазинов Соединенных Штатов, Великобритании, Польши и других стран, где компания имеет свои склады.

Недавно УНИАН сообщил, что в сервисе доставки NP Shopping решили открыть склад в американском штате Делавэр, в котором отсутствует налог на покупки. Это означает, что граждане нашей страны будут иметь больше возможностей по экономии на товарах из интернет-магазинов США.

А еще ранее стало известно, что руководство "Новой почты" открыло новый хаб в Европе. Он должен ежедневно обрабатывать более 1000 отправлений. Благодаря хабу доставка в Латвию ускорилась на один день, тогда как в Эстонию доставку было ускорено на два дня.

