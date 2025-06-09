Новый хаб обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла сортировочный хаб Nova Post в Литве, который ежедневно обрабатывает более 1000 отправлений. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Работает хаб 24/7, и обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину. Например, доставка в Латвию уже ускорилась на 1 день, в Эстонию - на 2 дня, еще быстрее мы уже доставляем и в Польшу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории логистического хаба также расположено отделение, где ежедневно можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 1000 кг по адресу: г. Каунас, Studentų g. 16.

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В пресс-службе компании также напомнили, что "Новая почта" имеет в Литве более 650 точек сервиса.

"Новая почта" в Европе - последние новости

19 мая "Новая почта" открыла фулфилмент-центр и собственный таможенный склад в Польше. Украинскому бизнесу это позволит хранить на складе "Новой почты" в Варшаве товары без растаможки до 90 дней.

В марте компания открыла стационарное отделение в Нидерландах - в городе Утрехт. Доставка из Украины в эту страну занимает не менее шести дней. В "Новой почте" отметили, что в новом отделении в Утрехте клиенты могут отправлять и получать документы и посылки весом до 100 кг.

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