Украинцы смогут выгоднее покупать технику, одежду или различные аксессуары в американских интернет-магазинах.

Сервис доставки из-за границы в Украину NP Shopping, принадлежащий "Новой почте", открывает склад в американском штате Делавэр, где нет налога на покупки. Это означает, что украинцы будут иметь больше возможностей экономить на товарах из американских интернет-магазинов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Когда вы оформляете заказ в США, налог на продажу (Sales Tax) может составлять от 4% до 10% в зависимости от штата. Но Делавэр - один из немногих штатов, где этот налог отсутствует", - говорится в сообщении.

Это означает, что человек платит только за товар, без лишних доплат. Это особенно выгодно при покупке электроники и бытовой техники. Например: смартфонов, ноутбуков, планшетов, наушников, зарядных устройств, портативных аккумуляторов; игровых консолей и комплектующих, кофемашин, тостеров и другой техники для кухни.

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Отметим, что если человек заказывает товар на сумму 100 долларов, то стоимость международной экспресс-доставки со склада в штате Делавэр в Украину составит 17 долларов, что составляет примерно 700 грн. по нынешнему курсу.

"Новая почта" - последние новости

В июне стало известно, что "Новая Почта" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития на 50 млн евро. Согласно материалам банка, компания планирует сокращение около 2900 сотрудников, что составляет менее 10% ее работников.

Ранее сообщалось, что компания открыла сортировочный хаб Nova Post в Литве, который ежедневно обрабатывает более тысячи отправлений. Хаб работает круглосуточно и обеспечивает быструю доставку по всей Литве, а также в ЕС, Великобританию и Украину.

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