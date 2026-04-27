Цена на важный для производства аккумуляторов металл взлетела до двухлетнего максимума

Крупнейший производитель сокращает добычу.

Цены на никель в понедельник, 27 апреля, поднялись до максимального дневного уровня за почти два года. Сокращение квот на добычу в Индонезии – крупнейшем производителе – и глобальный дефицит серы ухудшили прогнозы по предложению металла, который используется в производстве аккумуляторов.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на Лондонской бирже металлов выросли примерно на 10% с начала войны с Ираном, что вызвало резкий рост цен на серу и усилило опасения по поводу сбоев в мировой добыче, включая производство осадка смешанного гидроксида в Индонезии и выщелачивание меди в Африке. Цены на другие цветные металлы демонстрировали смешанную динамику, поскольку трейдеры оценивали шансы на завершение войны после появления сообщения о том, что Иран предложил США новый вариант возобновления работы Ормузского пролива.

Добыча никеля в Индонезии уже находится под давлением после того, как страна резко сократила квоту на добычу, чтобы поднять цены на металл.

"Настроения на рынке никеля остаются позитивными, поскольку трейдеры ожидают дальнейших катализаторов роста, указывающих на существенное сокращение производства MHP (процесс производства смешанного гидроксидного осадка)", – говорится в заметке Jinrui Futures Co.

Цена на никель выросла на 1,8% до 19 350 долларов за тонну - максимальный показатель с июня 2024 года, но по состоянию на 5:13 утра по киевскому времени снизилась до 19 260 долларов за тонну. Таким образом, максимальняа цена за килограмм металла составляла 19,35 доллара.

23 апреля цены на медь снизились. Инвесторы следили за развитием событий на Ближнем Востоке после того, как мирные переговоры зашли в тупик, а США и Иран соревновались за контроль над Ормузским проливом.

На следующий день цены на медь продолжили снижение и потянули за собой другие цветные металлы.

Вас также могут заинтересовать новости: