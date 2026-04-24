Цены на цветные металлы падают из-за неопределенности вокруг Ирана: что и сколько стоит

Потрясения в Персидском заливе оказали разнообразное влияние на рынок металлов.

Медь движется к недельному снижению, а за ней следуют другие металлы. Неопределенность относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на мировую экономику.

Издание Bloomberg пишет, что пока практически нет признаков того, что США и Иран вернутся за стол переговоров после того, как американский президент Дональд Трамп в начале этой недели продлил перемирие на неопределенный срок. Ормузский пролив по-прежнему в значительной степени заблокирован, а цены на нефть демонстрируют пятый день роста подряд на фоне усиливающихся опасений относительно мирового экономического роста.

По состоянию на 7:18 по киевскому времени медь подешевела на 1% до 13 222,50 доллара за тонну, и сейчас этот металл демонстрирует уверенное недельное снижение на 0,9%. Алюминий подешевел на 0,6%, а цинк – на 0,3%. По данным Investing, по состоянию на 9:46 алюминий стоит 3593,50 доллара за тонну, а цинк - 3 440,40 доллара за тонну.

Потрясения в Персидском заливе оказали разнообразное влияние на рынок металлов. Поставки алюминия из этого региона сократились, в то время как перебои с поставками серной кислоты и топлива создают риск для производителей в других регионах.

"На данный момент мы ожидаем, что неопределенные перспективы мировой экономики ослабят оптимистичные настроения со стороны предложения", – отметили аналитики BMI, подразделения Fitch Solutions.

