Жилье в новостройках Львова подскочило: сколько стоит 'квадрат'

Самым дорогим районом Львова по-прежнему остается Галицкий.

Во Львове выросла стоимость жилья на первичном рынке недвижимости. Средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса сейчас составляет 57,5 тыс. грн (1 280 долл.), что на 18% больше, чем год назад, сообщается на портале недвижимости ЛУН.

"Цены на жилье от застройщиков во Львове растут. За последние полгода стоимость в долларах выросла на 8-9%. Интерес инвесторов поддерживает спрос на жилье в западных регионах", – говорится в сообщении.

В сегменте бизнес-класса средняя стоимость жилья составляет 68,3 тыс. грн (1 520 долл.) за квадратный метр. Таким образом, за последний год этот сегмент прибавил 16%.

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Отмечается, что самым дорогим районом Львова остается Галицкий. Здесь медианная стартовая цена квадратного метра на первичном рынке составляет 121 тыс. грн (2 690 долл.).

На втором месте по стоимости расположился Лычаковский район, где застройщики предлагают жилье по медианной цене 75,7 тыс. грн (1 690 долл.) за квадратный метр. Тройку самых дорогих районов замыкает Франковский с показателем 72,3 тыс. грн (1 610 долл.) за "квадрат".

В более доступном ценовом сегменте находятся Железнодорожный и Сиховский районы. Здесь медианные стартовые цены составляют 63,1 тыс. грн (1 410 долл.) и 62,3 тыс. грн (1 390 долл.) за квадратный метр соответственно.

Самые дешевые новостройки среди районов Львова на данный момент зафиксированы в Шевченковском районе. Здесь квадратный метр жилья от застройщиков стоит в среднем 61 тыс. грн или 1 360 долл. за кв. м.

Жилье в Украине – последние новости

В столице средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом-класса на данный момент составила 43,2 тыс. грн (970 долл.), что на 6% больше, чем год назад. Самая высокая стоимость жилья традиционно зафиксирована в Печерском районе Киева.

Ранее сообщалось, что украинцам в среднем нужно работать от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, если ежемесячно откладывать всю зарплату. По результатам исследования "OLX Недвижимость", наименее доступными остаются Киев, Львов и Ужгород.

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