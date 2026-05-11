Цены на жилье пошли вверх: где в Украине самая дорогая покупка и аренда

Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья.

В апреле цены на жилье в Украине продолжили расти. В новостройках стоимость квадратного метра увеличивалась практически по всей стране. На вторичном рынке динамика была неравномерной, а аренда оставалась стабильно высокой в крупных городах и западных регионах.

Согласно результатам исследования DIM.RIA, которое есть в распоряжении УНИАН, в новостройках больше всего цены выросли в Ивано-Франковской области – +11% по сравнению с мартом. Наиболее заметное снижение стоимости новостроек наблюдалось в Харьковской области – на 6,3%.

Отмечается, что Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья. В столице средняя стоимость квадратного метра в апреле составляла 1 438 долл./кв.м. (+3,2% по сравнению с мартом).

Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет 2 676 долл., самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена составляет 865 долл./кв.м.

Вторичный рынок

По данным DIM.RIA, цены на вторичное жилье менялись неравномерно в зависимости от региона. Наибольший скачок произошел в Киевской (+10%) и Черниговской (+6%) областях. Значительное падение цен зафиксировано в Сумской, Кировоградской и Херсонской областях – на 6%.

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области – 16 тыс. долл. (+3% по сравнению с мартом). Самое дорогое жилье в Киеве, где средняя стоимость в апреле составляла почти 89 тыс. долл.

В столице самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит почти 179 тыс. долл. Самым бюджетным является Деснянский район, где средняя стоимость такой квартиры составляла 50 тыс. долл.

Рынок аренды

В апреле Закарпатская область стала лидером по стоимости аренды. В этом регионе за однокомнатную квартиру нужно отдать 23,4 тыс. грн. При этом в Киеве аренда такого жилья в среднем стоит 23 тыс. грн.

Самое дешевое жилье для аренды в Сумской области, где однокомнатная квартира в среднем стоит 5,5 тыс. грн в месяц. В столице самая дорогая аренда в Печерском районе – 31 тыс. грн (+38% по сравнению с мартом), а самая дешевая в Деснянском – 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

