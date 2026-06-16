Цены на новостройки в Одессе выросли: сколько стоит 'квадрат' летом

Самое дорогое жилье от застройщиков продается в Приморском районе.

Цены на квартиры в новостройках Одессы выросли в летний сезон. Средняя цена квадратного метра в новостройках эконом-класса составляет 31,5 тысячи гривень (700 долларов). Это на 8% больше, чем год назад, сообщает портал недвижимости ЛУН

"На начало июня средняя стоимость квадратного метра в новостройках Одессы показала разнонаправленную динамику. Наибольший рост за полгода продемонстрировал бизнес-класс – +22% в долларах, до 1340 долл./кв. м. В то же время комфорт-класс почти не изменился в цене (-1%)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в сегменте комфорт-класса квадратный метр в новостройках сейчас стоит в среднем 39 тыс. грн (870 долл.), что на 6% больше, чем год назад. В сегменте бизнес-класса стоимость квадратного метра составляет 58,5 тыс. грн (1300 долларов), а годовой рост цен здесь составил 17%.

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Несмотря на подорожание жилья, эксперты отмечают, что покупательская активность в городе остается ограниченной из-за военных рисков.

Стартовые цены на первичном рынке Одессы по районам (медианная стоимость кв. м):

Приморский район – 61 500 грн/кв. м. (1370 долл.);

Киевский район – 51 800 грн/кв. м (1150 долл.);

Пересыпский район – 45 000 грн/кв. м. (1000 долл.);

Хаджибейский район – 41 900 грн/кв. м. (930 долл.)

Жилье в Украине – последние новости

По результатам исследования "OLX Недвижимость", за последние пять лет квартиры площадью 20-30 кв. м. существенно подорожали по всей Украине. В Одессе медианная стоимость покупки жилья в сегменте "микроквартир" составила 1,3 млн грн (+106%).

Ранее сообщалось, что в апреле стоимость жилья продолжила расти. По результатам исследования DIM.RIA, в новостройках цена за квадратный метр увеличивалась практически по всей стране. В то же время на вторичном рынке динамика была неравномерной.

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