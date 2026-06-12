В Украине значительно выросли цены на 'микроквартиры': где жилье подорожало больше всего

В Киеве средняя стоимость аренды в сегменте компактных квартир составляет 12 тыс. грн, а покупка – около 1,8 млн грн.

За последние пять лет квартиры площадью 20-30 кв. м. существенно подорожали по всей Украине. Цены заметно выросли в обоих сегментах: на аренду компактных квартир и на покупку.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН, по сравнению с показателями мая 2021 года, медианная стоимость аренды квартиры площадью 20-30 кв. м. выросла во всех областных центрах, а наиболее заметно – на западе Украины.

Отмечается, что лидером стал Ивано-Франковск, где за 5 лет медианная стоимость выросла на +217% до 9,5 тыс. грн (более чем в 3 раза). На втором месте – Ужгород с показателем +175% (11 тыс. грн в мае 2026 года). Заметно выросла стоимость квартир и в Тернополе: +167% до 8 тыс. грн.

Видео дня

В других городах запада Украины:

Львов, +138% – до 13 тыс. грн;

Ривне и Луцк, +100% – до 9 тыс. грн;

Черновцы, +152% – до 8,8 тыс. грн.

В Киеве, по сравнению с маем 2021 года, медианная цена в сегменте квартир 20-30 кв. м. выросла на 60% и составляет 12 тыс. грн (на втором месте по стоимости, после Львова).

Среди городов юга и юго-востока Украины заметно выросла медианная стоимость аренды в Запорожье: +129% до 8 тыс. грн. Зато в других городах показатели ниже: +70% в Днепре (8,5 тыс. грн), +45% в Николаеве (5,5 тыс. грн), +40% в Одессе (7 тыс. грн), +13% в Херсоне (4 тыс. грн), +4% в Харькове (5,5 тыс. грн).

Что касается спроса, аналитики также фиксируют рост. По сравнению с довоенным маем 2021 года количество запросов на аренду квартир площадью 20–30 кв. м существенно выросло в Ужгороде (+263%), Полтаве (+230%), Житомире (+122%), Львове (+84%), Тернополе (+72%). Заметное снижение наблюдалось только в Днепре (-25%) и Херсоне (-98%).

Покупка жилья

В Ивано-Франковске, по сравнению с маем 2021 года, медианная цена выросла в 4 раза и в мае этого года составляет 1,7 млн грн. Аналогичная ситуация и в Луцке (более 1,8 млн грн). В три раза подорожали "микроквартиры" в Ривне, до 1,7 млн грн.

Несколько меньшие, но все же существенные показатели роста зафиксированы во Львове (+196% до 2,4 млн грн, что является самой высокой медианной стоимостью в этом сегменте), Тернополе (+186% до 1,4 млн грн), Хмельницком (+184% до 1,4 млн грн), Ужгороде (+151% до 1,5 млн грн), Черновцах (+148% до 1,5 млн грн).

Среди других городов, где рост за 5 лет превышает 100% – Житомир (+133% до 1,5 млн грн), Кропивницкий (+133% до 967 тыс. грн), Одесса (+106% до 1,3 млн грн), Черкассы (+148% до 1,5 млн грн).

В Киеве медианная стоимость покупки квартиры площадью 20-30 кв. м составляла около 1,8 млн грн в мае (третье место после Львова и Луцка по цене). Это на 74% больше, чем в мае 2021 года.

Наименьшие показатели роста в сегменте покупки фиксировались в Днепре (+65% до 1 млн грн), Чернигове (+61% до 866 тыс. грн), Сумах (+60% до 764 тыс. грн), Николаеве (+36% до 657 тыс. грн), Харькове (+32% до 767 тыс. грн).

При этом подешевели "микроквартиры" за 5 лет только в Херсоне: -9%, медианная цена в мае 2026 года – 435 тыс. грн.

Если же анализировать спрос на покупку "микроквартир", то за 5 лет он стал существенно выше только в областных центрах запада Украины, а именно: +143–145% в Ужгороде и Тернополе, +89% в Ивано-Франковске, +75% в Черновцах, +72% во Львове. В других городах он либо незначительно вырос, либо остался на уровне мая 2021 года. Наиболее заметное снижение спроса на покупку зафиксировано в Херсоне (-93%).

"Небольшие квартиры являются прежде всего доступным и выгодным вариантом для аренды, тогда как для покупки могут отдавать предпочтение жилью с большей площадью", – резюмировали аналитики.

Жилье в Украине – последние новости

Во Львове выросла стоимость жилья на первичном рынке недвижимости. Так, в городе средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составляла 57,5 тыс. грн или 1 280 долл., что на 18% больше, чем год назад.

По результатам исследования DIM.RIA, в апреле цена жилья в Украине продолжила тренд роста. Тогда в новостройках цена за квадратный метр увеличивалась практически по всей стране. В то же время на вторичном рынке динамика была неравномерной.

Вас также могут заинтересовать новости: