Цены на квартиры в Одессе значительно выросли: сколько теперь стоит жилье

Дороже всего за однокомнатную квартиру придется заплатить в Приморском районе.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Одессе составляет 49 тысяч долларов, что на 25% больше, чем год назад. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

"Средняя стоимость квартир в Одессе выросла, особенно однокомнатных, которые прибавили +10% в долларах за последние полгода. Спрос на жилье в городе, расположенном относительно близко к фронту, остается ограниченным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Одессе составляет 69 тыс. долл., что на 16% больше, чем год назад. Трехкомнатные квартиры стоят 86 тыс. долл. (+8%).

Цены на однокомнатные квартиры

В Одессе больше всего за "одношку" приходится платить в Приморском районе, где средняя цена составляет 63 тыс. долл. Второе место занимает Киевский район со средней стоимостью 50 тыс. долл. На третьем месте находится Хаджибейский район – 42,8 тыс. долл.

В то же время самые дешевые однокомнатные квартиры находятся в Пересыпском районе, где за квартиру в среднем нужно заплатить 31,4 тыс. долл.

Цены на многокомнатные квартиры

Средняя стоимость двухкомнатных квартир в Одессе зависит от района. Самое дорогое жилье наблюдается в Приморском районе, где за "двушку" в среднем просят 86 тыс. долл. В Киевском районе цены ниже – 73 тыс. долл. В Хаджибейском районе такая квартира стоит 59,5 тыс. долл., а самые дешевые варианты зафиксированы в Пересыпском районе – 45 тыс. долл.

При этом трехкомнатные квартиры традиционно самые дорогие. В Приморском районе их средняя стоимость составляет 130 тыс. долл. В Киевском районе – 85 тыс. долл., в Хаджибейском – 65 тыс. долл., а в Пересипском районе – 55 тыс. долл.

Рынок жилья в Украине – главные новости

По результатам исследования DIM.RIA, в марте рынок жилья в Украине демонстрировал разнонаправленную динамику. В одних регионах квартиры стремительно дорожали, а в других дешевели. Колебания зафиксированы как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке.

В конце февраля сообщалось, что весной может вырасти стоимость аренды частных домов в Киевской области. При этом цена покупки такого жилья может даже снизиться.

