Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 18 750 гривень.

По состоянию на август цена аренды жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на почти четверть с февраля 2025 года. В целом стоимость аренды подорожала на 23,3% (с 20 275 грн до 25 000 грн). Об этом говорится на портале M2bomber.

В то же время, по данным портала, за год цена аренды жилья выросла на 6,18% - с 23 546 грн до 25 000 грн.

Отмечается, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 18 750 гривень. При этом двухкомнатная уже стоит дороже - 25 000 грн. Средняя стоимость аренды трехкомнатной уже составляет 32 500 грн за месяц.

Эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита сообщил, что осенью в крупных городах Украины ожидается сезонное увеличение спроса на аренду жилья и рост цен.

В июле самые высокие медианные цены на аренду одно- и многокомнатных квартир наблюдались в Киеве, Львове и Ужгороде. Лидером по ценам однокомнатных квартир тогда стал Ужгород.

По данным OLX Недвижимость, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве за месяц составляла почти 17 тысяч гривень. К тому же средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепре составляет 11 тысяч гривень, что на 10% больше чем полгода назад.

