Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новокадацком районе.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепре составляет 11 тысяч гривень, что на 10% больше чем полгода назад. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Днепре равна 15 тыс. грн. При этом стоимость трехкомнатной квартиры составляет 18,8 тыс. грн (на 25% больше чем полгода назад).

Больше всего за аренду однокомнатного жилья в Днепре придется заплатить в Соборном районе, где средняя цена составляет 15 тыс. грн. Второе место занимает Шевченковский район со средней стоимостью в 12 тыс. грн. На третьем месте Центральный район - 11 тыс. грн.

При этом самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новокадацком районе, где за квартиру в среднем просят 8 тыс. грн в месяц.

Самые высокие средние цены на аренду двухкомнатной квартиры в Днепре:

Соборный - 20 тыс. грн;

Шевченковский - 17,3 тыс. грн;

Центральный - 15 тыс. грн.

Самые высокие средние цены на аренду трехкомнатной квартиры:

Соборный - 27 тыс. грн;

Центральный - 20 тыс. грн.

В Ужгороде выросли цены на новое жилье. Средняя стоимость в объявлениях в городе на первичном рынке составила 1 160 долларов (48,3 тысяча гривень) за один квадратный метр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на июль, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляла 11 тысяч гривень, что на 38% больше чем полгода назад. Больше всего за аренду однокомнатного жилья надо было заплатить в Приморском районе.

