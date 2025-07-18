Больше всего за аренду однокомнатного жилья придется заплатить в Приморском районе.

По состоянию на июль, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 11 тысяч гривен, что на 38% больше чем полгода назад. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что в Одессе больше всего за аренду однокомнатного жилья придется заплатить в Приморском районе, где средняя цена составляет 15 тысяч грн. На втором месте - Киевский район со средней стоимостью 10 тысяч грн. Замыкает тройку Хаджибейский район - 7 тысяч грн. При этом самая доступная аренда однокомнатной квартиры в Пересипском районе, где за квартиру в среднем просят 6,7 тысячи грн в месяц.

Средние цены на аренду двухкомнатной квартиры в Одессе:

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Приморский - 21,1 тыс. грн;

Киевский - 12 тыс. грн;

Хаджибейский - 9 тыс. грн.

Средние цены на аренду трехкомнатной квартиры:

Приморский - 35,9 тыс. грн;

Киевский - 14 тыс. грн.

Рынок аренды жилья - последние новости

В июне 2025 года пятерку городов с наибольшим запросом на посуточную аренду квартир составляли города-миллионники. Первое место по количеству откликов на объявления заняла Одесса. Далее следовали Киев, Львов, Днепр и Харьков.

Ранее сообщалось, что средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составляла более 7,5 тыс. гривен. По данным Госстата, первое место по стоимости аренды занимает Закарпатская область.

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