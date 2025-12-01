Магнитные данные, собранные в конце 1960-х годов, показывают, как растягивается и раскалывается африканский континент.

В 1968-1969 годах ученые с помощью аэромагнитов высокого разрешения изучили Афарскую впадину в Эфиопии. Это уникальное место на Земле, где можно непосредственно наблюдать активные рифтовые процессы, поскольку Африка и Ближний Восток удаляются друг от друга. Но сложный доступ к полевым условиям в отдаленной пустынной местности замедлил научные исследования, пишет Forbes.

Магнитные данные оставались полностью забытыми с 1970-х годов. Но исследовательская группа, в состав которой входит почетный профессор Килского университета и геофизик Питер Стайлз, оцифровала эти старые данные и интегрировала к ним дополнительные "старые" магнитные данные из соседних регионов Красного моря и Аденского залива, говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Journal of African Earth Sciences.

Объединив эти наборы данных и используя современные технологии для их анализа, исследователи получили новые знания о структуре магнитной земной коры в этом районе. Теперь они могут больше рассказать о том, как Африканский континент смещается, растягивается и раскалывается, образуя новый океан.

В Великой рифтовой долине, простирающейся от Эфиопии до Мозамбика, можно наблюдать самые древние стадии этого процесса. Область Афарской впадины в Эфиопии представляет особый геологический интерес. Здесь находится тройной стык - граница, где три тектонические плиты встречаются под углом примерно 120°.

Теория тектоники плит гласит, что современная конфигурация континентов изменилась в течение геологического времени. Гранитные континентальные массы земной коры (известные как плиты) фрагментировались и размещались, создавая новую океаническую кору вдоль рифтовых зон в процессе, называемом спредингом морского дна.

Во время этого процесса образуются новые и более плотные базальтовые породы в линейных структурах, лежащих преимущественно ниже уровня моря или близко к нему. Когда эти базальтовые магнитные породы охлаждаются, они фиксируют характер магнитного поля Земли в это время и на определенной широте. А в течение относительно коротких периодов геологического времени геомагнитное поле меняется на противоположное. Это создает чередование положительных и отрицательных магнитных полос, записанных в породе, которые можно прочитать как штрих-код супермаркета.

В стандартной модели тектоники плит два рукава тройного стыка могут расходиться достаточно, чтобы образовать новый океанический бассейн. А третий рукав обычно инициирует рифтогенез, но в конечном итоге останавливается, заканчиваясь как "неудачный рифт". Если предполагаемая модель тройного рифтогенеза правильная, мы ожидаем треугольный узор магнитных полос, расходящихся от центра Афарской впадины.

Однако, анализ исследователей показал, что магнитные полосы простираются с востока в Аденском заливе, на запад через Афарскую впадину и вниз, а затем поворачивают и тянутся с севера на юг, следуя ориентации Красного моря. Это почти не указывает на тенденцию, которую они ожидали увидеть, если все рифтовые зоны на тройном стыке сформировались одновременно и с одинаковой скоростью.

Вместо этого они предполагают, что магнитная сигнатура, которая сильно выражена в этой области, кажется, является проявлением континентального рифтогенеза. Он произошел, когда Африка и Аравия разорвали друг друга в результате единого разлома, произошедшего после рифтов Аденского залива и Красного моря. Африканский рифт, возникший позже, вероятно, остается активным по сей день, как показывают исследования.

"Эти выводы дают уникальное представление о том, как наша планета постоянно меняется и смещается прямо под нашими ногами. Это также прекрасный пример преимуществ изучения всех доступных данных, даже исторических, при тестировании новых моделей и теорий. Модели появляются и исчезают, но хорошо измеренные данные остаются вечными", - пояснил Питер Стайлз.

