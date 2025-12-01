Наступил первый день зимы - интересная дата с большим количеством торжеств. В мире проводится важная медицинская акция. Праздник сегодня в Украине посвящается врачам и правоохранителям, а в православии - одному известному пророку. Народные верования советуют посвятить день учебе.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Священномучеников Платона и Романа чествовали 1 декабря по старому календарю. В новом стиле принято чтить пророка Наума, покровителя работников интеллектуального труда. Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться праведнику о помощи в учебе, успешной сдаче экзаменов, благословении школьников и студентов.
Какой сегодня праздник в мире
ООН устанавливает на эту дату День борьбы со СПИДом. Его цель - просвещать людей о способах передачи и профилактики болезни. А также развеять популярные мифы о ВИЧ и бороться с дискриминацией инфицированных.
Остальные международные праздники сегодня это День поддержки женщин, День политзаключенных за мир, День Антарктиды, Киберпонедельник.
Какой сегодня праздник в Украине
1 декабря официально наступает День работника прокуратуры. Поздравить с ним стоит знакомых, которые помогают украинцам защитить свои права и наблюдают за соблюдением законов.
Также есть неофициальное торжество в сфере медицины, а именно День невролога. Эти врачи занимаются лечением болезней головного и спинного мозга, сосудов. Именно они помогают нам избавиться от мигреней и болей в спине.
Какой сегодня праздник в народе
Про начало зимы есть такие приметы:
- какая погода сегодня, такой будет до конца года;
- теплое утро сулит потепление в январе;
- если к вечеру похолодало, то конец февраля будет ненастным;
- увидели муху или жука - ждите оттепели.
Наши предки считали Наумов день очень удачным для обучения. Поэтому в праздник 1 декабря можно учить любую информацию, осваивать новые навыки и привычки. Давний обычай гласит, что в эту дату нужно начать какое-то дело или сходить на мастер-класс. Тогда человек будет счастливым, а все начинания завершатся удачно.
Что нельзя делать сегодня
Запрещено проявлять жадность, отказываться помогать близким, лениться в учебе. Не стоит хвастаться успехами и достижениями, иначе все достигнутое обнулится. Еще в праздник сегодня не рекомендуется есть во время чтения. Верующим христианам нельзя нарушать Рождественский пост.