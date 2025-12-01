В первый день зимы есть несколько народных обрядов для привлечения удачи.

Наступил первый день зимы - интересная дата с большим количеством торжеств. В мире проводится важная медицинская акция. Праздник сегодня в Украине посвящается врачам и правоохранителям, а в православии - одному известному пророку. Народные верования советуют посвятить день учебе.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

Священномучеников Платона и Романа чествовали 1 декабря по старому календарю. В новом стиле принято чтить пророка Наума, покровителя работников интеллектуального труда. Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться праведнику о помощи в учебе, успешной сдаче экзаменов, благословении школьников и студентов.

Какой сегодня праздник в мире

ООН устанавливает на эту дату День борьбы со СПИДом. Его цель - просвещать людей о способах передачи и профилактики болезни. А также развеять популярные мифы о ВИЧ и бороться с дискриминацией инфицированных.

Остальные международные праздники сегодня это День поддержки женщин, День политзаключенных за мир, День Антарктиды, Киберпонедельник.

Какой сегодня праздник в Украине

1 декабря официально наступает День работника прокуратуры. Поздравить с ним стоит знакомых, которые помогают украинцам защитить свои права и наблюдают за соблюдением законов.

Также есть неофициальное торжество в сфере медицины, а именно День невролога. Эти врачи занимаются лечением болезней головного и спинного мозга, сосудов. Именно они помогают нам избавиться от мигреней и болей в спине.

Какой сегодня праздник в народе

Про начало зимы есть такие приметы:

какая погода сегодня, такой будет до конца года;

теплое утро сулит потепление в январе;

если к вечеру похолодало, то конец февраля будет ненастным;

увидели муху или жука - ждите оттепели.

Наши предки считали Наумов день очень удачным для обучения. Поэтому в праздник 1 декабря можно учить любую информацию, осваивать новые навыки и привычки. Давний обычай гласит, что в эту дату нужно начать какое-то дело или сходить на мастер-класс. Тогда человек будет счастливым, а все начинания завершатся удачно.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено проявлять жадность, отказываться помогать близким, лениться в учебе. Не стоит хвастаться успехами и достижениями, иначе все достигнутое обнулится. Еще в праздник сегодня не рекомендуется есть во время чтения. Верующим христианам нельзя нарушать Рождественский пост.

Вас также могут заинтересовать новости: