В Украине растут цены на аренду квартир: где студентам дешевле снимать жилье

Самыми популярными городами для поступления абитуриентов остаются Львов и Киев.

Накануне нового учебного года спрос на аренду жилья в Украине традиционно вырос. Накануне учебного года цены выросли практически везде, но темпы роста и абсолютные суммы существенно отличаются. Киев остается самым дорогим городом для студентов, Львов на втором месте. Об этом сообщает пресс-служба OLX Недвижимость.

Отмечается, что самыми популярными городами для поступления абитуриентов в 2025 году ожидаемо являются Львов и Киев, где сосредоточено наибольшее количество высших учебных заведений Украины. В двадцатку лидеров по количеству поданных заявлений вошли высшие учебные заведения Черновцов, Ивано-Франковска, Луцка, Тернополя и Одессы.

Стоимость аренды в Киеве

Дороже всего арендовать жилье в столице. Однокомнатная квартира в Киеве будет стоить 16,9 тыс. грн, что на 21% дороже, чем в прошлом году. В то же время комната для студента обойдется значительно дешевле - 4 тыс. грн. Среди других арендных ставок есть: двухкомнатная - 31,2 тыс. грн (+25%), трехкомнатная - 58 тыс. грн (+17%), четырехкомнатная - 92 тыс. грн (+11%).

Видео дня

Львов

Во Львове конкуренция за проживание также высока, поскольку два львовских высших учебных заведения - ЛНУ им. Франко и Львовская Политехника в этом году собрали больше всего заявлений поступающих. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 17,9 тыс. грн (+10%), а комнату за 5 тыс. грн (+25%).

Цены на аренду во Львове сейчас такие: двухкомнатная - 20,9 тыс. грн (+15%), трехкомнатная - 25,1 тыс. грн (+26%), четырехкомнатная - 37,4 тыс. грн (+30%).

Черновцы

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича в этом году занял шестую строчку в рейтинге вузов по количеству заявлений. Стоимость аренды в городе значительно ниже, чем во Львове. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 12,2 тыс. грн (+18%). Комнату для совместного проживания за 4 тыс. грн (+14%). Другие варианты: двухкомнатная - 14,6 тыс. грн (+18%), трехкомнатная - 16,7 тыс. грн (+2%), четырехкомнатная - 24,2 тыс. грн (-21%).

Ивано-Франковск

На Прикарпатье есть несколько известных вузов, которые притягивают абитуриентов. В частности это университет им. Василия Стефаника, который занял 8 место в рейтинге ВУЗов. Аренда однокомнатной квартиры в городе обойдется 13,2 тыс. грн, что на 11% дороже, чем в прошлом году. Комната обойдется дешевле - 3,5 тыс. грн. Другие варианты: двухкомнатная - 15 тыс. грн (+7%), трехкомнатная - 16,7 тыс. грн (+15%), четырехкомнатная - 16,7 тыс. грн (-17%).

Одесса

В этом году ни один вуз из Одессы не вошел в топ-15 рейтинга вузов по количеству заявлений. Однако в городе много университетов разного профиля, которые притягивают абитуриентов. В то же время по сравнению с прошлым годом в городе значительно выросла стоимость аренды. Частично это объясняется активным летним сезоном. Цена однокомнатной квартиры 10 тыс. грн, что на 33% дороже июля 2024 года. Комнату сдают за 3 тыс. грн, что на 20% дороже.

Значительно выросли цены и на более крупные квартиры: двухкомнатная - 15 тыс. грн (+50%), трехкомнатная - 20,8 тыс. грн (+26%), четырехкомнатная - 37,6 тыс. грн (+31%).

Тернополь

Три тернопольских вуза вошли в топ-50 по количеству заявлений абитуриентов. Аналитики отмечают, что проживание в городе дешевле, чем в соседних Ивано-Франковске и Львове. Однокомнатные квартиры стоят 11,5 грн (+29%), а комнаты стоят 2,8 тыс. грн, что на 7% дешевле. Другие варианты: двухкомнатная - 13,7 тыс. грн (+33%), трехкомнатная - 14,5 тыс. грн (+20%), четырехкомнатная - 16,6 тыс. грн (-1%).

Луцк

Волынский национальный университет имени Леси Украинки занял десятую строчку по количеству заявлений. Аренда в городе стоит примерно так же, как в Тернополе. Однокомнатная квартира - 13,5 тыс. грн (+13%), а комната составляет 3,5 тыс. грн (+9%). Что касается других вариантов, то: двухкомнатная - 15 тыс. грн (+25%), трехкомнатная - 15 тыс. грн (+7%), четырехкомнатная - 16 тыс. грн (+7%).

Рынок жилья в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепре составляет 11 тысяч гривен, что на 10% больше чем полгода назад.

В Ужгороде также выросли цены на новое жилье. Средняя стоимость в объявлениях в городе на первичном рынке составила 1 160 долларов (48,3 тысячи гривен) за один квадратный метр.

Вас также могут заинтересовать новости: