Вопрос гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада остался нерешенным.

Американские и украинские представители заявили, что переговоры в Маями по прекращению войны с Россией были продуктивными, однако некоторые важные вопросы остались нерешенными, пишет The Wall Street Journal.

По словам американского чиновника, на переговорах обсуждались возможные сроки проведения новых выборов на Украине и перспектива обмена территориями между Россией и Украиной.

"Другие важные вопросы остаются нерешёнными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания территорий, оккупированных с начала полномасштабного вторженния", - отмечается в статье.

Далее высокопоставленные дипломаты США отправятся в Москву в понедельник для дальнейшего обсуждения. Трамп также подтвердил в воскресенье, что Уиткофф, вероятно, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

В то же время неясно, готов ли Путин пойти на уступки, которые позволят обеим сторонам согласиться на мирные условия. На пресс-конференции на прошлой неделе российский лидер заявил, что готов к "серьёзным" переговорам о прекращении войны, но вновь потребовал, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой и Луганской области, включая районы региона, неподконтрольные России.

Украина ранее отказывалась выполнять эти требования, заявляя, что любой вывод войск из региона сделает его уязвимым для дальнейших российских атак.

Обсуждения вопроса обмена территориями в рамках мирного соглашения являются крайне сложными. России и Украине необходимо будет решить вопрос о законности территориальных изменений, поскольку конституции обеих стран запрещают уступку территорий без изменений законодательства.

"Но в отличие от России, где Путин обладает полным контролем, дипломатические и юридические препятствия с украинской стороны значительно сложнее. Любое изменение границ Украины потребует проведения общенационального референдума", - отмечает WSJ.

Полномочия Украины военного времени также замораживают президентские и парламентские выборы. Перспектива проведения новых выборов является политически напряженным вопросом в Украине в условиях войны и может открыть Украину для кампаний по вмешательству в выборы со стороны России.

Переговоры США и Украины в Маями - заявления сторон

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал переговоры продуктивными и отметил, что США хотят помочь Украине стать безопасной навсегда, чтобы страна больше никогда не столкнулась с очередным вторжением.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что считает важным, что в диалоге с представителями США есть конструктив.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что мирное соглашение удастся подписать. Он также отметил, что у него нет дедлайнов относительно завершения войны в Украине. Он выразил надежду, что она скоро закончится.

