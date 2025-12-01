За две тысячи лет древнеримские храмы пережили множество землетрясений и многочисленные войны, но до сих пор не превратились в безымянные холмы.

Колизей - самое известное, но далеко не единственное сооружение древнеримской эпохи, дошедшее до нашего времени. На самом деле достаточно много чего сохранилось в узнаваемом состоянии, несмотря на бурные века, последовавшие за римской эпохой. Новое исследование итальянских ученых, опубликованное в журнале Geoheritage, на примере храма Венеры близ Неаполя раскрывает секреты римской инженерии.

Храм Венеры, возведенный римлянами на территории ныне частично затопленного города Байи, является одним из самых ярких примеров античной архитектуры. Расположенный в вулканически активной зоне вблизи Неаполя, он пережил извержение Везувия 79 года н.э. и постоянные геологические сдвиги и землетрясения.

Ученые из Университета Неаполя и других учреждений проанализировали образцы материалов, из которых был построен храм. Результаты показали, что большинство материалов происходят из местных источников - неаполитанского желтого туфа и вулканических пород из окрестностей Везувия.

"Когда эти вулканические компоненты смешивали с известью, они вызвали химическую реакцию, которая постепенно образовывала новые минералы внутри раствора. Этот процесс сделал конструкцию чрезвычайно прочной и устойчивой к воде, влажности и движениям почвы. Храм сохранился, потому что его геоматериалы ведут себя почти как естественная скала. Вместо того, чтобы ослабевать, материалы продолжают "сцепляться" и консолидироваться с возрастом", - рассказала газете Daily Mail соавтор исследования, доктор Кончетта Рисполи.

