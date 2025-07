Китай наращивает поставки компонентов в РФ.

Советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк называет поставки Китаем оборудования, материалов, дронов в Россию самой большой проблемой для Украины. Об этом он заявил во время встречи с журналистами.

"Китай продолжает обеспечивать РФ оборудованием, материалами, дронами, которые необходимы для ведения боевых действий, и увеличивает поставки в РФ", - констатировал Власюк.

Он добавил, что даже те компоненты, которые на бумаге сделаны в РФ, "скорее всего, являются китайскими". Владислав Власюк не видит, каким образом Украина может повлиять на китайские поставки. По его словам, изменить ситуацию под силу только США.

Помочь также могут санкции против китайских банков, которые используются для расчетов с РФ в обход санкций Запада.

"В 18-м пакете санкций ЕС предусмотрены ограничения против двух китайских банков", - отметил Власюк.

Уполномоченный также рассказал, что Украина изучает возможность введения санкций против китайской компании, детали которой нашли недавно в сбитом "Шахеде".

На вопрос, как реагируют китайцы на украинские санкции, Владислав Власюк отметил, что им это не нравится. Вместе с тем, он добавил, что Поднебесная игнорирует предоставленные украинской стороной доказательства китайской помощи России в войне.

В то же время, по его словам, европейских и американских компонентов в российском оружии стало меньше. Это стало возможным, в частности, благодаря усилению экспортного контроля нашими партнерами.

Китай поставляет оружие России - что известно

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, доля китайских компонентов в российских "Шахедах" может достигать 65%.

19 апреля Украина ввела санкции против китайских компаний, запретив им помогать России производить усовершенствованные ракеты "Искандер".

Под санкции попали компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет подтверждение от разведок и Службы безопасности, что Китайская Народная Республика поставляет в Россию порох и артиллерию.

МИД КНР назвал обвинения в поставках оружия безосновательными. Там заверили, что Китай якобы никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе".

