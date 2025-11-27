По грузоподъемности "Союз-5" занимает нишу между "Союзом-2" и "Ангарой-А5".

Новому российскому носителю "Союз-5" нет места на современном рынке ракетно-космических запусков. Так считает известный американский журналист и космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер.

Предполагается, что на низкую опорную орбиту "Союз-5" будет выводить до 17,4 тонн груза. Таким образом, по грузоподъемности "Союз-5" занимает нишу между ракетами "Союз-2" и "Ангара-А5", которые Россия уже эксплуатирует. Спрос на ракету такого класса вызывает большие сомнения.

Количество геостационарных спутников, которые ранее активно запускал "Протон", резко сократилось. Другим фактором является вторжение России в Украину, которое заставило многих западных спутниковых операторов отказаться от российских ракет-носителей.

Все это происходит на фоне усиления международной конкуренции на рынке космических запусков. Китай имеет все больше собственных ракет. Существенно расширились возможности Индии.

Также стоит сказать, что "Союз-5" почти наверняка не сможет конкурировать с Falcon 9 от SpaceX, ведь последняя является частично многоразовой (соответственно, ее запуски стоят относительно недорого).

"Союз-5" - что известно

"Союз-5" является перспективной российской двухступенчатой ракетой-носителем среднего класса. Она задумывалась как более эффективная версия советского "Зенита", созданного украинским конструкторским бюро "Южное" в Днепре.

Российскую новинку неоднократно критиковали за то, что она не демонстрирует прорыва в технологиях. Де-факто это обычная одноразовая ракета, которая в отличие от нового поколения носителей не будет возвращаться на землю после запуска.

Несмотря на это Россия уверенно продвигается к первому запуску "Союз-5". Ранее УНИАН сообщил об огневых испытаниях блока первой ступени новой ракеты.

