Президент страны-агрессора считает, что критикуют Уиткоффа за договоренности с Дмитриевым те, кто хочет "наживаться на войне".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что он готов воевать "до последнего украинца". Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщают российские пропагандистские сайты.

"Кто там нападает на Уиткоффа? Это представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги продолжать боевые действия до последнего украинца. Ну я уже публично выступая сказал - в принципе мы к этому готовы", - заявил Путин.

Также он сказал, что переговоры с участием России в Абу-Даби - это "информационный шум". А проект, который появился после переговоров Украины и стран Европы в Женеве, назвал "смешным".

"Слив" разговоров Виткоффа с Ушаковым

Напомним, что по информации, обнародованной Bloomberg, в телефонном разговоре между советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом фактически стал на сторону России в войне с Украиной и давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" президенту США. Уиткофф рассказал представителю Путина, что сказал президенту США, что якобы, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения.

Как писал британский ресурс The Guardian, не менее интересным является сам факт утечки такого разговора и возможный источник "слива". Издание напомнило, что Bloomberg писало о двух телефонных звонках: между Уиткоффом и высокопоставленным помощником Кремля Юрием Ушаковым, а также между Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, который участвовал в переговорах с Белым домом.

Автор обратил внимание, что нашумевшую статью опубликовали без подписей. Вероятно, это было сделано потому, что указание места написания статьи или имени автора могло бы дать подсказки относительно личности источника.

