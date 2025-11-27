Цель РФ в районе Гуляйполя - осуществить прорыв, чтобы нарушить всю логистику Украины в Донецкой области.

Российские оккупанты усилили давление на фронте. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Сводка Генштаба за вчера - 213 боестолкновений. Опять количество увеличивается. И мы видим фокусировку врага на наиболее горячем участке - Покровско-Мирноградском. И ситуация в целом не меняется. Я не вижу улучшений, не вижу контратак. Маловероятно, что они будут. Сейчас мы находимся в глухой обороне. Задача - удерживать участки фронта, но не контратаковать, на это ресурса нет", - сказал Нарожный.

Он предположил, что скорее всего, в ближайшие недели основной акцент РФ будет сосредоточен именно на Покровско-Мирноградском участке. В то же время, как отметил аналитик, для Сил обороны стратегически важным стал и район Гуляйполя в Запорожской области.

Видео дня

"Пока что мы видим, что укрепляют эту реку, которая идет через Гуляйполе. И очевидно, это будет рубеж, на котором будут удерживать врага. Они аккумулируют силы для какого-то количества ударов, наносят их волнообразно. И они будут продолжать давить. Поскольку их стратегическая цель - это прорваться на этом участке фронта и нарушить нашу логистику на Донбасс. Если они прорвутся - они смогут этого достичь. Но пока и близко такого нет", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что РФ захватила населенный пункт Зеленый Гай в Запорожской области. Кроме того, россияне имели продвижение в районе еще двух населенных пунктов области - Высокого и Яблочного.

Также DeepState ранее сообщали, что российские оккупанты начали снимать видео в центре Покровска. Отмечается, что пропагандисты снимают местных, которые "благодарят за приход русского мира".

Вас также могут заинтересовать новости: