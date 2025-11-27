Parfeniuk потрапив у новий скандал.

В сети снова всплыл скандал относительно абьюзивных отношений певца Parfeniuk (настоящее имя - Илья Парфенюк) и его бывшей девушки, блогера Симбочки, когда та была в положении. Артист резко отреагировал на упреки в сети.

Пользовательница соцсети Threads рассказала, как пыталась встать на защиту блогера, но взамен получила угрозы от Парфенюка:

"Совет: не суй везде свой нос, а то придется делать ринопластику".

В свою очередь артист не стал молчать и вышел на связь в Instagram. Он заявил, что его слова были перекручены - на самом деле он не угрожал девушке, а просто дал знать, что не стоит лезть в его личную жизнь. Слухи о домашнем насилии над бывшей Илья также опроверг.

"Последний раз уделяю время этому. Слова можно расценивать по-разному - в данном случае эта аллегория о том, что если суешь нос везде, где не надо, он может значительно увеличиться в размерах, как вариант - ринопластика. Этому смс вообще полгода где-то - использовалось, как классный способ хайпануть, а на видео, которое не открылось, наш рилс с Симбой, где она лично говорит, что все было иначе, а не так, как вынеслось в массы", - отметил он.

К слову, недавно Parfeniuk попал в еще один скандал - его хит сплагиатил другой исполнитель.

