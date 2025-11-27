Ранее сообщалось о паузе в поставках из-за исчерпания запасов.

Россия, вероятно, активизировала закупки оружия у КНДР. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки северокорейских портов.

Так, издание NK Pro, ссылаясь на снимки Planet Labs, сообщает о прибытии в северокорейские порты российских контейнеровозов Lady R и Angara. Ранее эти суда уже были замечены за перевозкой тысяч контейнеров с боеприпасами из КНДР в Россию.

Отмечается, что в октябре контейнеровозы совершили два визита в порт города Расон, расположенного недалеко от границы с Россией. Еще три таких рейса были выполнены в ноябре.

Украинское издание "Милитарный" сообщает, что всего за пять рейсов эти два судна потенциально могли перевезти 7075 контейнеров. Однако количество может быть значительно меньше в зависимости от веса груза.

По данным аналитиков Open Source Centre, в течение 2023-2024 годов российские контейнеровозы Angara, Lady R, Maria и Maia-1 сделали 64 рейса между портами Северной Кореи и России. За это время они перевезли не менее 15 809 контейнеров с боеприпасами и оружием. По оценкам специалистов, в целом речь идет примерно о 4,2-5,8 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Поставки оружия в Россию из КНДР

Как писал УНИАН, согласно подсчетам аналитиков, до 70% артиллерийских боеприпасов, которые Россия использовала в войне против Украины, были северокорейского происхождения.

По данным украинской военной разведки, за все время КНДР поставила россиянам около 6,5 миллиона артиллерийских снарядов. Но из-за исчерпания складских запасов уже в этом году объемы поставок сократились вдвое, если сравнивать с предыдущим годом. В сентябре поставок даже не было вообще.

