Эксперт отметил, что в интересах России прекратить войну сейчас, но власти этого не сделают.

Война Владимира Путина против Украины все сильнее сказывается на жизни россиян. От сокращения расходов на продукты до проблем сталелитейных, горнодобывающих и энергетических компаний - экономический двигатель РФ демонстрирует многочисленные трещины.

Издание Bloomberg пишет, что последствия войны бьют по РФ как раз в тот момент, когда США пытаются ограничить доходы Москвы от нефти и газа. Вашингтон таким образом старается принудить Путина к миру в Украине. Отмечается, что за кулисами ведутся американо-российские переговоры по пакету мер, который ослабит санкции в отношении РФ.

"Исходя из общих экономических показателей, в интересах России прекратить войну сейчас. Тем не менее, чтобы захотеть положить конец войне, нужно увидеть край пропасти. Россия еще не дошла до этого", - отметил директор берлинского Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев.

Видео дня

Ситуация для населения России будет ухудшаться до тех пор, пока власти страны не осознают, что экономика летит в пропасть. Россияне уже сокращают расходы на продукты питания. По данным анализа газеты "Коммерсантъ", в сентябре и октябре продажи молока, свинины, гречихи и риса упали на 8–10%.

Какие отрасли экономики России уже пострадали

Российский сектор розничной торговли переживает серьезные потрясения. По данным местных СМИ, из всех магазинов, которые закрылись в третьем квартале, 45% пришлось на розничных продавцов одеждыю Отмечается, что закрылся почти каждый второй такой магазин.

По данным государственной газеты "Российская газета", рынок электроники переживает самый резкий спад спроса за последние 30 лет, поскольку покупатели откладывают крупные покупки.

Продажи авто сократились почти на четверть за первые девять месяцев года из-за высоких затрат на кредитование и увеличения сбора на утилизацию. Это привело к росту цен, особенно на импортные авто и электромобили, поскольку правительство стремится увеличить доходы бюджета и поддержать отечественных автопроизводителей.

Кроме того, украинские беспилотники бьют по нефтеперерабатывающим заводам и портам от Черного моря до побережья Балтийского моря. Эти удары усугубили кризис на внутреннем рынке топлива, что привело к резкому росту цен с конца августа. Хотя цены на бензин в ноябре немного снизились, они остаются высокими, а в некоторых регионах по-прежнему ощущается дефицит.

Сталелитейная промышленность также переживает кризис. По данным крупнейшего производителя стали "Северсталь", в этом году общее потребление сократилось на 14%. Спрос на сталь в строительстве снизился на 10%, а в машиностроении - на 32%.

Угольная промышленность переживает худшую ситуацию за последнее десятилетие. Крупные компании сокращают производство.

Банковский сектор также находится в не лучшем положении. Доля проблемных корпоративных долгов выросла во втором квартале до 10,4% - до 9,1 трлн рублей (112 млрд долларов), а в розничном секторе - до 12%.

В третьем квартале экономический рост замедлился до 0,6%, не оправдав прогнозы, а дефицит бюджета в октябре достиг 1,9% ВВП, и Министерство финансов ожидает, что к концу года он вырастет до 2,6% ВВП. При этом в январе-октябре доходы от продажи нефти и газа сократились более чем на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,5 трлн рублей.

Проблемы в экономике России - последние новости

12 сентября Центральный банк РФ снизил базовую процентную ставку на 1 процентный пункт до 17% в ответ на охлаждение экономики в условиях войны, которая усиливает давление на государственный бюджет.

24 октября центробанк РФ еще раз снизил процентную ставку. В этот раз с 17% до 16,5%.

Вас также могут заинтересовать новости: