Скандальный продюсер рассказал об ухудшении состояния здоровья.

Потап вышел на связь и неожиданно заговорил об ухудшении состояния здоровья. Как оказалось, известный рэпер недавно перенес сложную операцию.

Скандальный продюсер пообщался с поклонниками в Instagram. Анонсируя свои ближайшие концерты, Потап проговорился, что на днях перенес хирургическое вмешательство.

В частности, артист отметил, что за последний год стал частым посетителем больниц, а на днях перенес операцию, шрамы от которой еще не зажили.

"Вчера - сложная и долгожданная операция, завтра - вылет, послезавтра - концерт. Берегите себя, близких и здоровье, особенно ментальное. Помните: "рыба гниет с головы поезда". О своих приключениях в больницах за последний год - позже", - написал Потап.

Музыкальный продюсер не стал раскрывать точный диагноз, чтобы лишний раз не "разводить драму", однако добавил, что позже поделится некоторыми деталями.

В свою очередь подписчики заметили, что за это время мужчина значительно похудел и предположили, что он перенес удаление желчного пузыря:

"Очень похудел. Минус желчный?"

Напомним, что Потап уехал из Украины накануне полномасштабного вторжения и поселился за границей. Недавно скандальный продюсер рассказал о своем бизнесе в Майами и ошеломил суммой заработка.

