Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя показал своего сына.
Сегодня, 27 ноября, Марк празднует свой день рождения. Младшему сыну артиста исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездный отец поздравил именинника в своем Instagram и показал, как он вырос.
"10. Этот невероятно талантливый, умный мужчинка разменял сегодня свой первый десяток. Поздравления приветствуются", - подписал фотографию с Марком исполнитель.
Реакция сети
Поклонники артиста засыпали комплиментами его сына и поздравили с праздником в комментариях:
- "Какой красивый именинник! Пусть радует своими успехами родителей"
- "Поздравляем вашего талантливого и красивого мужчинку! Пусть растет здоровым, успешным и мирного неба"
- "Пусть растет счастливым"
- "Искренние поздравления, пусть будет так, как хочет".
К слову, у Тараса есть трое детей с певицей Еленой Тополей. Звездные супруги воспитывают 12-летнего сына Романа, 10-летнего Марка и дочь Марию, которой 5 лет.
Напомним, ранее первый "холостяк" Макс Чмерковский показался сразу с тремя сыновьями. Танцор вместе с женой и детьми живет в США.