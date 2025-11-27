Артист показал, как подрос сын Марк.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя показал своего сына.

Сегодня, 27 ноября, Марк празднует свой день рождения. Младшему сыну артиста исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездный отец поздравил именинника в своем Instagram и показал, как он вырос.

"10. Этот невероятно талантливый, умный мужчинка разменял сегодня свой первый десяток. Поздравления приветствуются", - подписал фотографию с Марком исполнитель.

Реакция сети

Поклонники артиста засыпали комплиментами его сына и поздравили с праздником в комментариях:

"Какой красивый именинник! Пусть радует своими успехами родителей"

"Поздравляем вашего талантливого и красивого мужчинку! Пусть растет здоровым, успешным и мирного неба"

"Пусть растет счастливым"

"Искренние поздравления, пусть будет так, как хочет".

К слову, у Тараса есть трое детей с певицей Еленой Тополей. Звездные супруги воспитывают 12-летнего сына Романа, 10-летнего Марка и дочь Марию, которой 5 лет.

Напомним, ранее первый "холостяк" Макс Чмерковский показался сразу с тремя сыновьями. Танцор вместе с женой и детьми живет в США.

