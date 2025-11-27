Массовые устройства с батареями на 12 000 и 15 000 мАч уже на подходе.

На современном рынке смартфонов аккумуляторами 7000 или 8000 мАч уже никого не удивишь. Но на этом гонка за рекордную емкость не остановится. Аккумуляторы Android-фонов вот-вот достигнут еще одного важного рубежа, пишет PhoneArena

По данным нового отчета, ведущие китайские производители уже готовятся к массовому производству решений на базе аккумуляторов емкостью 12 000 мАч. Параллельно идет тестирование пробных образцов еще большей емкости – 15 000 мАч.

В частности, такой смартфон может выпустить realme, которая уже тизерила девайс с батареей 15 000 мАч. Для устройства заявляется 50 часов непрерывного просмотра онлайн-видео и пять дней обычного использования.

Переход на столь емкие аккумуляторы стал возможен благодаря внедрению новых технологий. Например, в современных китайских смартфонах активно используются кремний‑углеродные аккумуляторы: они позволяют увеличить емкость АКБ без роста габаритов самого смартфона, как и в случае со стандартными батареями.

Пока китайские бренды выпускают смартфоны с аккумуляторами 7000 мАч и выше, флагманы Apple и Samsung продолжают довольствоваться скромными 5000 мАч. По слухам, Samsung собирается сохранить 5000 мАч и в Galaxy S26 Ultra, который впервые появился в 2020 году.

Меж тем в 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч станут обыденностью, пишут инсайдеры. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

