Скоро станет известно, кто и почему покинет проект.

Появились новые подробности того, что ждет зрителей в 7-м выпуске 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.

"Холостяк" 2025 7 выпуск - анонс

"Кто из девушек станет максимально близок к Тарасу, а кому он искренне признается, что вообще нет чувств, и попрощается?" - заинтриговали создатели проекта в новом анонсе шоу.

А ролике также показали Тараса с загадочными признаниями:

Видео дня

"Неприятно, но я должен был быть честным… Не стоит тянуть с этим".

Следующий выпуск "Холостяка" выйдет уже в пятницу в 19:00.

Напомним, как писал УНИАН, в 6-м выпуске шоу "Холостяк" проект со скандалом покинула фотограф Юлия Коренюк. В последствии она заявила, что успешно прошла трансформацию на проекте:

"Если бы я действительно хотела остаться в проекте и продолжать борьбу за сердце Тараса, - я была бы победительницей "Холостяка-14", нравится это вам или нет".

А блогер Богдан Беспалов назвал имена финалисток "Холостяка-14" и объявил, кто из девушек станет победительницей.

Вас также могут заинтересовать новости: