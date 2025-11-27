Ни одной ошибки в тексте не допустили только шесть человек.

Объявлены победители Радиодиктанта национального единства - 2025. Об этом информирует сайт Общественного вещания.

Так, ни одной ошибки в Радиодиктанте не допустили шесть человек: Алина Голошивец, Алена Данилюк, Евгений Семенов, Ольга Сидорук, Галина Шура и Дмитрий Щербина.

С одной ошибкой текст написали одиннадцать человек: Наталья Бойко, Андрей Бондарь, Анжелика Войлокова, Диана Гончарова, Ирина Зубрицкая, Анна Куприйчук, Оксана Левченко, Руслана Мисишин, Светлана Паламарчук, Владимир Тесленко и Дарья Халявка.

Видео дня

Юлия Шелудько, исполнительный продюсер "Украинского радио" и координатор Радиодиктанта отметила, что он объединил миллионы людей. "Около 8 млн - это только те, кто активно взаимодействовал. Есть люди, которые написали диктант и отправили письма, а еще есть и те, кто написал для себя и нигде этого не публиковал. И это большое количество людей по всему миру", - сказала она.

Кроме того, Шелудько отметила, что они также получили много писем с временно оккупированных территорий, "хотя это опасно, но люди присоединились к Радиодиктанту".

"Более того, нам пишут не только тексты, но и свои истории. Об адаптации к другой стране, как они там живут, о печали по родине. И это для нас очень ценно", - сказала она.

Так, всего на проверку поступило более 11 тысяч 200 текстов Радиодиктанта, большинство из которых - по электронной почте, но были и бумажные письма, в частности из Италии, Соединенных Штатов Америки и Бельгии. Электронные письма прислали из разных уголков планеты, в частности это Греция, Финляндия, Франция, Шотландия, Польша, Португалия, Словакия, Грузия, Молдова, Германия, Норвегия, Эстония, Литва, Израиль, Ирландия, Великобритания, Иордания, Бразилия, Канада, Кипр, Китай, Мальта, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Турция, Япония и Южная Корея.

Самой распространенной ошибкой этого года стало неправильное употребление знаков препинания, в частности тире и восклицательного знака. А самым трудным словом стало "интерсити", которое большинство писало с большой буквы, впрочем, комиссия не считала это за ошибку. А также сложности возникли с написанием "пса Патрона".

Радиодиктант 2025

Как сообщал УНИАН, Радиодиктант национального единства - это традиционная ежегодная общенациональная акция, которая проходит в День украинской письменности и языка - 27 октября.

Ежегодно к написанию и чтению текста приобщают новых людей. В этом году текст Радиодиктанта "Надо жить!" написала писательница Евгения Кузнецова, а зачитала его актриса, народная артистка Украины Наталья Сумская.

В то же время рекордсменка по написанию Радиодиктантов национального единства Кристина Гоянюк раскритиковала нынешний текст и то, как его продиктовали. Женщина пишет радиодиктант 26 лет подряд и несколько раз становилась победительницей радиодиктанта.

Так, она, в частности отметила, что за 26 лет это первый диктант, который ее "свалил наповал". По мнению Гоянюк, он был "нехорошо прочитан", а сам текст - "глупый".

Вас также могут заинтересовать новости: