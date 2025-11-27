Френч констатирует, что Украине, вероятно, придется уступить России часть своих территорий, но США должны обеспечить справедливый мир.

Мирные переговоры, которые ведутся с целью прекращения войны в Украине, вызывают у обозревателя издания The New York Times Дэвида Френча противоречивые чувства.

Он рассказал, что с одной стороны, новые военные реалии должны подсказать, что пришло время договариваться о прекращении огня. Однако возникает вопрос, готовы ли Россия и, к сожалению, США согласиться на справедливый мир, который сохранит свободу Украины.

Френч отмечает, что российские оккупанты продвигаются вперед, сантиметр за сантиметром. Украинцы же заставляют их платить кровью за каждый шаг вперед, и каждая сторона надеется, что другая в конце концов не выдержит давления, упадет и сдастся.

Но обозреватель отмечает, что есть еще одна реальность, о которой он узнал, когда разговаривал с украинскими лидерами во время своего визита в страну в 2023 году.

"Нам придется вести три войны, а это лишь вторая", - сказал ему высокопоставленный член правительства.

Френч объяснил, что первой войной, по этой версии, было вторжение России в Крым и часть Донбасса в 2014 году. Вторая война продолжается сейчас, то есть, это полномасштабное российское вторжение, которое началось 24 февраля 2022 года. Третья война - это следующая война, которую, как опасается Украина, Россия начнет, как только будет иметь возможность отдохнуть и перевооружиться.

"Победа, а еще лучше - предотвращение этой третьей войны, является одной из главных задач Украины", - отметил Френч.

Он поделился, что именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский подписал письма о намерениях приобрести сотни современных истребителей во Франции и Швеции, хотя их поставки будут завершены минимум через десять лет.

По мнению эксперта, свободная и независимая Украина после прекращения огня будет для президента Владимира Путина такой же невыносимой, как и раньше. Поэтому любое мирное соглашение теперь должно оцениваться на основе единственного ключевого вопроса - сможет ли Украина остаться свободной после прекращения огня?

Подчеркивается, что это основная проблема "мирного плана" Трампа из 28 пунктов, который был опубликован и который администрация президента США пыталась навязать Украине.

Френч поделился, что даже если предположить, что Украина может быть готова обменять часть территории на мир, например, на прекращение огня по нынешним линиям фронта, тогда она все равно должна сохранить средства для сохранения своей политической независимости. Он подчеркнул, что иначе любое мирное соглашение будет не более чем документом о капитуляции.

"Если Трамп использует значительную экономическую, военную и дипломатическую силу США с целью заставить Украину рискнуть своей независимостью, в таком случае прекращение огня не будет дипломатическим достижением - это станет национальным позором", - высказал мнение Френч.

Он добавил, что тогда США покажут стратегическим союзникам по НАТО, что являются ненадежным партнером, а президенту России Владимиру Путину - что грубая военная сила работает.

К тому же, восточный фланг НАТО окажется под серьезной угрозой и увеличится вероятность расширения войны.

Также, по мнению Френча, Россия может победить и другим способом - это использование влияния США для давления на Украину с целью достижения уступок, которых ей не удалось достичь на поле боя.

Он предполагает, что российский диктатор Владимир Путин имеет гораздо больше надежды в краткосрочной перспективе на то, что он сможет повлиять на США, чем на то, что он сможет прорваться в Донбассе.

В то же время, эксперт считает хорошим знаком то, что украинской делегации удалось разработать новый план, который, как сообщается, якобы содержит ключевые отличия от старого.

"Наша поддержка Украины должна быть непоколебимой. Россия должна понять, что мы не заставим Украину отказаться от своей независимости, а американское оружие и американская поддержка означают, что Россия будет продолжать истощать себя, если будет настаивать на своих максимальных требованиях", - считает Френч.

При этом, обозреватель все же считает, что Украине стоит донести, что часть ее территории потеряна, возможно, не навсегда, а только на ближайшее будущее. Однако кровь ее народа не была пролита зря.

Эксперт отметил, что в начале полномасштабного российского вторжения были прогнозы, что Украина упадет за считанные часы или дни, но она выстояла и нанесла сокрушительные потери одной из самых мощных держав мира.

"Было бы невыносимым и катастрофическим поражением, если бы администрация Трампа дипломатическим путем обеспечила Путину победу, которой он не смог достичь в войне", - подчеркнул Френч.

