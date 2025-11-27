Если вы уже решили побывать в Южной Америке, то стоит обратить внимание на эту маленькую страну.

Фактор безопасности всегда стоит на первом месте при планировании зарубежного путешествия. Йемен или Афганистан могут предложить туристам много интересного, но это не те страны, которые стоит посещать сейчас, учитывая ситуацию с безопасностью. Зато в мире есть еще немало интересных и очень недооцененных мест, где с безопасностью все в порядке.

Как пишет Travel off Path, Латинская Америка в представлении большинства людей ассоциируется с ненормальным уровнем уличной преступности, а также военными и социалистическими диктатурами разного уровня неадекватности. Но и в этой части мира есть своя "Швейцария".

Согласно новому отчету Global Citizen Solutions, самой безопасной страной в Латинской Америке является маленькое государство Уругвай, зажатое в треугольнике между Бразилией, Аргентиной и теплыми водами южной Атлантики.

Видео дня

Подсчитано, что уровень убийств в Уругвае составляет около 8 на 100 000 жителей (это чрезвычайно низкий показатель для региона), а уровень политической стабильности является "высоким". Другими словами, туристы могут ожидать минимальных беспорядков на месте. И хотя карманные кражи все еще могут случаться в оживленных районах, в целом Уругвай безопасен для путешественников.

Что делать в Уругвае

Большинство иностранных туристов посещают двух более известных соседей Уругвая. Но эта маленькая страна тоже имеет свои прелести. Наибольшего внимания заслуживают три города - Монтевидео (столица), Пунта-дель-Эсте и Колония-дель-Сакраменто.

Монтевидео часто называют мини-Буэнос-Айресом. Город известен своей прекрасной архитектурой колониальной эпохи, крытыми рынками и оживленной светской жизнью. Туристам стоит прогуляться по набережной Рамбла вдоль Рио-де-ла-Плата, посетить исторический центр с площадью Независимости, заглянуть на рынок Меркадо-дель-Пуэрто для дегустации местного асадо (популярное блюдо из мяса, жареного на гриле или открытом огне) и насладиться спокойной атмосферой многочисленных парков и пляжей города.

Пунта-дель-Эсте - это главный пляжный курорт Уругвая. Поэтому главные активности здесь - отдых на пляжах Брава и Манса, фото с известной скульптурой "Рука", прогулки вдоль яхтенной бухты и наблюдение за морскими львами, а также посещение музея-галереи Каса-Пуэбло поблизости.

Колония-дель-Сакраменто - историческая жемчужина Уругвая. Город привлекает своим атмосферным историческим кварталом, занесенным в перечень объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: узкие мощеные улицы, колониальные домики, маяк с панорамой залива и уютные кафе. Здесь стоит просто гулять по старому городу, наслаждаясь его тихим, почти португальским очарованием.

Другие интересные направления для туризма

Как писал УНИАН, с момента отмены "ковидных" ограничений Япония переживает невиданный бум туризма. Страну заполонили толпы иностранцев, от которых местным нет покоя. Чтобы немного разгрузить от "дорогих гостей" самые популярные туристические города, иностранцам уже предлагают бесплатные авиаперелеты в провинциальные города Японии.

Также мы рассказывали, какие города Юго-Восточной Азии стоят первоочередного внимания путешественников, а какие стоит отложить на потом.

Вас также могут заинтересовать новости: