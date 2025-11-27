По данным Андрея Клименко, ноябрьские объемы экспорта российской нефти из портов на Балтике догоняют октябрьские.

Российская Федерация наращивает экспорт нефти из портов Балтийского моря. Об этом написал на странице в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

По данным эксперта, за 25 дней ноября Россия не только смогла сократить отставание от октябрьских объемов экспорта "черного золота" из Балтики, но и опередить сентябрьский график.

По словам эксперта, ситуация в ноябре по морскому экспорту сырой нефти РФ была такой:

01.11 - 10.11 - отставание от показателей октября на 30,9% (2,8 млн тонн против 4,1 млн тонн);

01.11 - 15.11 - отставание сократилось до 22,3% (4,3 млн тонн против 5,5 млн тонн);

01.11 - 20.11 - отставание держалось почти на том же уровне 23,7% (6,1 млн тонн против 7,9 млн тонн);

01.11 - 25.11 - отставание от показателей октября сократилось до 12% (8,4 млн тонн против 9,6 млн тонн).

Эксперт уточнил, что в октябре 2025 года Россия отгрузила на экспорт почти 12 миллионов тонн нефти, установив, по меньшей мере 19 месячный экспортный рекорд.

"Ничего удивительного. Может кто-то думал, что "санкции Трампа" сейчас за несколько недель сломают "вечный двигатель войны"? - Мы так не думаем", - подытожил Андрей Клименко.

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под ограничения попали "Лукойл" и "Роснефть".

После объявления новых ограничений китайские нефтеперерабатывающие заводы, по данным СМИ, приостановили импорт российской нефти. На путь отказа от российской нефти стала и Индия.

Впрочем 25 ноября стало известно, что Индия нашла лазейку в американских ограничениях, которая позволит ей сохранить часть российского импорта.

