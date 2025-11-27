Дефицит смазочных материалов для шин военного назначения окажет решающее давление на армию России.

Эксперты американской организации Dekleptocracy, вероятно, нащупали слабое место РФ, которое следует использовать в санкционном режиме против Кремля. Речь идет о химические веществах, используемых для производства смазочных материалов и шин военного назначения, рассказывает The Guardian.

В предыдущие раунды давления на Россию, санкции применялись по отношению к энергетическим компаниям, банкам, поставщикам военной техники и "теневому флоту" судов, перевозящих нефть из РФ, говорится в тексте. Однако решающую уязвимость, которой вероятно могут воспользоваться политики США, Великобритании и ЕС, следует искать в химической отрасли российского производства смазочных материалов для шин.

"Дефицит смазочных материалов нанесёт серьёзный ущерб российской военной машине", - заявляет в своем последнем отчёте Dekleptocracy, группаиз США, исследующая военную экономику России.

Кристофер Харрисон, президент группы и бывший эксперт Госдепартамента по РФ, охарактеризовал указанные цели в химическом производстве как "неприметные и специфические", - в отличие от микрочипов и нефтяных компаний. Однако именнно вещества для смазочных материалов, используемых в военной технике, остро необходимы для способностей российской военной машины. Их действительно трудно заменить, резюмирует исследователь из США.

В РФ серьезный дефицит компонентов для "военных" шин

Россия имеет сильную нефтяную промышленность, но ей не хватает своих производителей химических веществ, пишет британское издание. В том числе говорится о проблемах отрасли, используемой для производства шин.

Это подтверждает в своем выводе DeKleptocracy, указывая на отсутствие внутренних возможностей РФ для производства ускорителей вулканизации и других необходимых деталей в сфере шин военного назначения.

По информации The Guardian, американское исследование оценили в Британии. Представитель центра финансов и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований Том Китинг заявил о ценных выводах и доказательствах ефективности санкций.

"Пока Россия успешно закупает комплектующие, необходимые для своих вооружённых сил, и пока Россия успешно продаёт свою нефть, окружающая среда остаётся богатой целями", - заявил Китинг.

Каковы перспективы санкционного давления на РФ

Как передавал УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио в рамках встречи G7 на прошлой неделе заявил, что большинство санкционных мер воздействия уже введено, и что Вашингтон практически исчерпал возможности для новых санкций. По словам Рубио, вместо введения новых ограничений, США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций. В частности, продолжая борьбу с "теневым флотом" РФ.

Вместе с тем, в действенность санкций Трампа против России не верят нефтетрейдеры, которые не делают резких заявлений в контексте ужесточения Вашингтоном ограничений для российских доходов от энергетики. В текущее время мировой рынок переполнен предложением, - и ОПЕК+, и страны, не входящие в эту группу, лишь наращивают производство.

Тем временем, в ЕС заговорили о 20-м пакете санкций против России. Главной задачей нового пакета, по данным Politico, станет устранение лазеек для обхода санкций. Отмечается, что новые ограничения могут коснуться поставок каучука в Россию.

