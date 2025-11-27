В начале большого вторжения он объяснял россиянам, как работает пропаганда.

Российский видеоблогер и телеведущий Ян Лапотков, более известный как Ян Топлес, высказался в поддержку агрессивной войны против Украины.

Автор научно-развлекательного YouTube-канала "Топлес", на который подписано более 7 миллионов пользователей, в начале полномасштабного вторжения записал видео о том, как работает пропаганда. В ролике Лапотков заявил, что людей "загнали в новую реальность".

Стоит отметить, что сейчас этого видео на канале блогера уже нет. Кроме того, вчера в Telegram-канале его проекта появилось сообщение с поддержкой создания отдельных Войск беспилотных систем в российской оккупационной армии. Его очень неудачно попытались замаскировать под размышления о развитии дронов:

"Настоящую революцию беспилотники сделали на полях сражений СВО. Там, где сегодня наши российские бойцы отдают свои жизни за страну, сражаются за нашу общую победу. Время столкновений, когда сотни пехотинцев и машин движутся навстречу друг другу, прошло - эти скопления сразу увидят с дронов. Такого понятия, как "туман войны", когда нельзя оперативно узнать об обстановку на земле, больше не существует".

Комментарии к этому посту оказались очень красноречивыми. Подписчики пришли к выводу, что блогеру заплатили за поддержку войны:

"Твои бойцы убивают мирных жителей, а не "отдают свои жизни за страну".

"Сколько заплатили?".

"Топлес зетнулся".

"Ян, куда тебя понесло?".

Как сообщал УНИАН, ранее Украина объявила в розыск известного российского певца, который активно поддерживает кремлевского правителя Путина и войну.

