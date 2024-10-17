США впервые внесли в санкционный список предприятия из Китая, которые непосредственно разрабатывают оружие для РФ.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций против одного физического и трех юридических лиц, в частности, из Китая, так как они причастны к производству российских ударных дальнобойных БПЛА "Гарпия". На официальном сайте министерства сообщается, что в проектировании дрона участвовали китайские специалисты.

А производство, по их данным, размещено на территории некоторых китайских предприятий, которые и попали под ограничение — в частности, Xiamen Limbach Aircraft Engine из-за производства двигателей L550E для этих БПЛА; и Redlepus Vector Industry Shenzhen из-за посредничества в поставках дронов в Россию.

"Это первые санкции США, введенные против предприятий Китая, которые непосредственно разрабатывают и производят целые системы вооружений в партнерстве с российскими фирмами", – говорится на сайте министерства.

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Отмечается, что ранее США уже вводили санкций против китайских предприятий. Однако тогда это касалось исключительно поставок "критически важных ресурсов для российской военно-промышленной базы". Кроме того, санкции были введены против россиянина Артема Ямщикова, владельца компании ТД "Вектор", участвующей в закупках от предприятия Ижевский электромеханический завод "Купол".

Союзничество Китая и России в области дронов

Ранее УНИАН сообщал, что Россия благодаря Китаю зимой "завалит" Украину дронами. По словам одного из аналитиков, Китай поставляет несколько других типов БПЛА, которые используются Россией помимо "Шахедов".

Кроме того, Китай поставляет России дроны для испытаний на войне в Украине.

"Хотя китайское правительство может этого и не признавать, ему будет трудно скрыть свою растущую поддержку", - отметил западный чиновник.

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