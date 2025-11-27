В Украине представили технологическую платформу 'Подписка на войско'

Украинские волонтеры и бизнес создали платформу, которая трансформирует модель поддержки армии. "Подписка на войско" дает бригадам возможность планировать действия, а людям помогать системно и предсказуемо, так же просто, как оформить подписку на любимый сервис.

В Украине стартовала "Подписка на войско " - платформа регулярной поддержки армии, созданная группой украинских бизнесов и волонтеров в партнерстве с Силами обороны Украины. Она позволяет каждому гражданину оформить регулярную поддержку конкретной бригады так же просто, как подписку на сервис.

Платформа создает для войска прогнозируемую модель поступлений: 100% средств автоматически поступают на казначейские благотворительные счета бригад - без комиссий и посредников. Это дает командирам возможность планировать закупки, а людям - поддерживать армию удобным, прозрачным и технологичным способом.

Как это работает:

Видео дня

1. Выберите бригаду на subscribetoarmy.com;

2. Выберите сумму (от 10 грн) и периодичность поддержки (ежедневно / еженедельно / ежемесячно);

3. Следите за дашбордами: все транзакции отображаются в публичных дашбордах с суммами поступлений, количеством подписок и общей статистикой по бригадам.

Что получают бригады

Для бригад "Подписка на войско" - это бесплатное техническое решение. Чтобы присоединиться, бригаде достаточно сообщить команде платформы о желании присоединиться. После верификации подразделение получает собственную страницу на платформе, а все регулярные поступления направляются напрямую на его казначейский благотворительный счет. Всю техническую поддержку и сопровождение обеспечивает команда проекта.

К платформе уже подключено более 150 бригад. Цель инициативы - охватить все боевые бригады Сил обороны Украины до конца 2026 года.

"В первые часы полномасштабного вторжения мир не верил, что мы выстоим, но мы смогли, мы объединились, мы поддерживаем и заботимся друг о друге в масштабах всей страны.

Теперь у этой страны есть "Подписка на войско" - наш осознанный выбор, основанный на опыте, что поддержка и забота о наших военных - это залог нашего безопасного будущего", - добавляет руководитель проекта Галина "Перлинка" Клемпоуз, украинская общественная активистка и участница российско-украинской войны.

Потенциал системы

Если только 1% украинцев оформит подписку на 100 грн, армия ежемесячно будет получать около 37 млн грн - это сотни дронов, средств связи и техники, закупка которых может осуществляться планово.

Платформа уже работает в рамках официальных меморандумов с Национальной гвардией Украины, Сухопутными войсками ВСУ и Государственной пограничной службой Украины.

Проект объединяет украинцев в единую систему поддержки. Инфраструктура доверия, позволяющая людям помогать системно, прозрачно и технологично.

О "Подписка на войско"

"Подписка на войско" / "SUBSCRIBE TO ARMY" - социальный проект, созданный Еленой Шевцовой в ответ на прямой запрос от военных. Проект реализуется на Платформе донаций РАЗОМ, принадлежащей ВСЕУКРАИНСКОМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ "ГРОМАДСКАЯ ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА" и работает в партнерстве с войском, бизнесом, государственными институтами и общественностью.

Контакты для СМИ:

Виктория Мялук, PR-директор проекта

press@subscribetoarmy.com

+380 68 440 00 02

subscribetoarmy.com