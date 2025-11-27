Войска РФ расстреляли группу военнопленных в Запорожье, - DeepState

Враг взял в плен ребят в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял.

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление на территории Украины. Западнее Зеленого Гая в Запорожской области они расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины.

Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

В их Telegram-канале отмечается, что враг продолжает пренебрегать всеми нормами международного права.

"По имеющимся данным враг взял в плен ребят в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях в Покровске украинские штурмовики спасли побратима из плена российских оккупантов. Во время операции 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в Покровске командование получило информацию, что на одной из позиций врага находится украинский военнослужащий из смежного подразделения, который попал в плен. Было принято было решение направить туда штурмовую группу, уничтожить врага и освободить собрата.

Спасенный военнослужащий из 157-й бригады рассказал, что заблудился и случайно вышел на вражескую позицию. Там его и взяли в плен. У мужчины забрали рацию и хотели слушать разговоры украинских военнослужащих.

Враг решил расстрелять украинского военнослужащего, но этого не произошло благодаря спасательной операции штурмового подразделения.

