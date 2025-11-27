В ближайшие месяцы ожидают дальнейшего роста стоимости напитка.

Производители кофе будут и дальше поднимать цену на свой продукт, поскольку потребительские цены все еще догоняют стоимость кофейных зерен, пишет Bloomberg.

Любой рост цен на кофе на полках продуктовых магазинов, как правило, отстает на "много месяцев" или даже на год, отмечает руководитель отдела исследований рынка сельскохозяйственных товаров в Rabobank Карлос Мера. Он ожидает дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы.

По словам CEO итальянского производителя Illycaffe SpA Кристины Скоккьи, ее компания планирует "повысить цену во всех странах и на всех каналах в условиях нездорового роста цен на необжаренные зерна".

При этом высокие цены на зерна Скоккья объясняет скорее спекуляциями, чем реальными проблемами с поставками. Компания снова повысит цены на свой кофе в январе после двух повышений в этом году.

По прогнозам Illycaffe, цены на необжаренные зерна стабилизируются в пределах от 2,8 до 3 долларов за фунт (0,45 кг) в течение второй половины 2026 года, что все еще выше среднего показателя за последние пять лет.

Стоимость кофейных зерен арабики в прошлом месяце выросла до рекордного уровня, когда тарифы США на ведущего экспортера Бразилию совпали с неудачным урожаем по всему миру. Цены несколько снизились после того, как президент США Дональд Трамп расширил тарифные льготы на бразильский кофе, но все еще остаются на исторически высоком уровне.

Несмотря на высокие цены, спрос на кофе оставался устойчивым, и производители ожидают, что рынок будет продолжать расти.

К концу августа стоимость кофе сорта арабика на бирже в Нью-Йорке подскочила до самого высокого уровня за два месяца из-за опасений, что урожай зерен в Бразилии не оправдает ожиданий из-за неблагоприятных погодных условий. Под вопросом был и урожай 2026 года.

При этом только за два года, 2023 и 2024, цены на арабику успели выросли на 190%, а стоимость более дешевых зерен робусты выросла на 263%.

