В Киеве утром будет небольшой дождь, а днем - без осадков.

В пятницу, 28 ноября температура воздуха в Украине почти везде будет выше нормы, синоптики предупреждают о сильном тумане.

Как сообщает на своей странице в Facebook Украинский гидрометеорологический центр, ночью погоду в центральных, северных областях, а также на Буковине и Одесчине будет определять малоактивный атмосферный фронт. Он обусловит небольшой дождь, а днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.

"Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Так, в западных, северных областях, а также на Винниччине и Черкасчине ночью ожидается температура в пределах +4..-1 градуса, а днем столбики термометров будут достигать 1..6 градусов тепла. В то же время во всех других областях ночью воздух составит до +4...+9, а дневные максимумы будут достигать 7...12 градусов, на юге - до +16.

Погода в Киеве и области

28 ноября по территории Киева и Киевской области будет облачно, сообщают синоптики. Ночью и утром - небольшой дождь, днем - без осадков. Ветер будет северный, с переходом на восточный, 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла°; в Киеве ночью и днем 2-4° тепла", - отмечают синоптики.

Предупреждение синоптиков

В то же время Укргидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, ночью и утром 28 ноября на Прикарпатье, в южных, восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет туман, видимость - 200-500 метров.

"И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Погода в Украине сейчас

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила, что на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах, где расположена метеостанция, температура воздуха опустилась уже до -4 градусов.

Так, туристов просят быть внимательными во время путешествий по горам и выполнить ряд условий. В частности, подбирать соответствующую теплую одежду и обувь; брать с собой фонарь, запас воды и заряженный телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: