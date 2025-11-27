Также саунами пользуются и спортсмены.

Жители скандинавских стран уже веками знают, что сауны являются неотъемлемой частью здорового образа жизни. Благодаря пребыванию в сауне улучшается сердечно-сосудистое здоровье, уменьшается стресс, облегчается боль, восстанавливаются мышцы и улучшаются функции дыхания. Об этом пишет Newsweek.

"Имея финскую мать, я посещаю сауны с детства. Именно контраст: повторное перехождение от тепла и пара к прыжку в озеро или катанию по снегу стимулирует кровообращение, очищает поры и заставляет вас чувствовать себя совершенно прекрасно и спать как младенец. Если взять в качестве примера мою маму, то в 93 года она выглядит как 70-летняя. Сауны по сей день являются ключевой частью моей социальной жизни", - рассказала любительница спа-процедур Алиса Придл.

Более того, спортсмены также используют сауны как часть своих тренировочных программ.

Видео дня

"Вы можете провести очень тяжелую тренировку, а затем пойти и посидеть в сауне, и тогда организм реагирует разными способами, что влияет на состав крови и дает вам преимущества от тренировок", - заметил остеопат команды Aston Martin Aramco Formula One Team Генри Хау.

Однако сауны не являются универсальным решением, ведь различаются по размеру и источником тепла. Существуют традиционные финские сауны (сухое тепло/пар), инфракрасные сауны (лучевое тепло) и турецкие бани/хамамы (могут включать ритуал веник, во время которого гостей обмахивают ветками).

Поэтому эти все варианты вызывают различные биологические реакции. К примеру, финские сауны с высокой температурой вызывают сильное потоотделение, а вот инфракрасные сауны немного прохладнее, что позволяет проводить сеансы дольше. В то же время влажность в бане или бане делает тепло более ощутимым.

Другие советы по здоровью

Ранее врачи рассказали о позе, в которой нельзя спать. По их словам, если держать локти согнутыми всю ночь, это создает давление в местах, где нервы проходят через узкие промежутки.

Также стало известно, почему нельзя пить слишком много зеленого чая. Отмечается, что этот напиток содержит кофеин, из-за чего его чрезмерное употребление может иметь побочные эффекты.

Вас также могут заинтересовать новости: