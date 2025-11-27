Европа пытается говорить 'одним голосом', когда США и РФ решают судьбу Украины, - WP

Континент стоит перед выбором: либо стать самостоятельным игроком, либо остаться объектом чужих решений.

Европейские лидеры пытаются говорить "одним голосом" в момент, когда Вашингтон и Москва ведут переговоры, способные в корне изменить архитектуру безопасности континента. Но за декларациями о солидарности скрывается глубокая внутренняя разобщенность, которая угрожает сорвать европейское влияние на процесс, пишет The Washington Post.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупреждает, что Европа находится "на решающем этапе". Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о "судьбоносном моменте". А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает 27 стран оставаться едиными. Однако даже эти заявления не скрывают факта: ЕС расколот в ключевых вопросах - от финансирования Украины до того, как именно сдерживать Россию.

Разногласия по финансированию Украины и замороженных активов России

После остановки прямой финансовой помощи США именно Европа стала основным донором Киева. Но денег не хватает, а экономическое давление внутри стран ЕС растет.

Совместный план использования российских суверенных активов завис в воздухе. Бельгия, которая контролирует большую часть средств, боится стать главной мишенью для мести Кремля. Другие страны также колеблются.

США, со своей стороны, предложили инвестировать 100 млрд долларов замороженных активов в восстановление Украины, получая половину прибыли - и это вызвало возмущение в Европе.

Несмотря на критику, ЕС спешит найти собственный вариант финансирования до Рождества - иначе рискует потерять влияние на переговоры, которые формируют судьбу Украины без него.

Восток против Запада: разные взгляды на Кремль

Страны, расположенные рядом с Россией и Украиной, - Литва, Латвия, Эстония, Польша - требуют более агрессивной стратегии. Они откровенно предупреждают, что Запад недооценивает угрозу.

Литва настаивает: замороженные российские активы должны быть использованы немедленно. Иначе - "покажите деньги, а не слова о солидарности".

Северные страны также выражают усталость - им кажется, что они финансируют Украину больше, чем другие. А на юге континента приоритеты значительно другие - от миграции до экономических проблем.

Далее ситуацию осложняет Венгрия: премьер Виктор Орбан блокирует решение ЕС, обвиняет Брюссель в "иллюзиях" и заявляет, что помощь Украине надо немедленно прекратить.

Европа ссорится даже по безопасности и обороне

Раскол проявляется и в вопросе реагирования на российские угрозы. После взрыва на железнодорожном пути в Польше Варшава обвинила Россию в "государственном терроризме". Но Брюссель и НАТО уже призвали "сохранять спокойствие", чем вызвали возмущение восточных стран.

Дипломаты предупреждают, если ЕС не сможет действовать быстро и решительно, часть государств может создать собственные региональные оборонительные альянсы.

Похожая путаница возникла и вокруг экстрадиции украинского подозреваемого в подрыве "Северного потока" - Польша отказала Германии. Это обнажило давние споры между Варшавой и Берлином относительно политики в отношении Москвы.

Пока ЕС пытается дистанцироваться от Вашингтона, внутренние споры тормозят даже базовые совместные оборонные проекты - от систем ПВО до истребителей.

"ЕС - мягкая сила в жестком мире", - признает один европейский дипломат.

Без политического единства и собственной стратегии Европа может снова оказаться в ситуации, когда США и Россия решают ее будущее за закрытыми дверями - без участия Брюсселя, подытожило издание.

Мирные переговоры - роль Европы

Как сообщал УНИАН, Киеву и союзникам удалось оказать достойное сопротивление "мирному плану" США-России, но без быстрых скоординированных действий в будущем - речь идет в частности о передаче российских активов на сумму 140 миллиардов евро - давление на Украину может снова возрасти.

По данным The Economist, Европа слишком медлительна, а Украине нужна помощь здесь и сейчас.

