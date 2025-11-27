Новый график "Укрзализныци" заработает уже с 14 декабря.

Государственная "Укрзализныця" в новом графике на 2025-2026 годы введет 11 новых поездов, увеличит предложение мест в пиковые периоды на 20% и в целом за год предложит 2 миллиона дополнительных мест.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в новом графике, который заработает уже с 14 декабря, появится сразу восемь новых международных сообщений и три внутренних.

Ключевые обновления во внутреннем сообщении:

Видео дня

новый поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково - Чоп для жителей прифронтовой Донецкой области, которая сейчас сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной. Пока временной конечной остановкой поездов является Барвенково в Харьковской области, "Укрзализныця" предлагает дополнительный рейс для региона;

новый поезд №33/34 Кривой Рог - Ивано-Франковск соединит центральные регионы с Прикарпатьем;

обновленный маршрут поезда №113/114 Харьков - Ужгород. Исторический "бахмутский" рейс, который является безальтернативным поездом социального значения для Полесья и Волыни, получает продление в Закарпатье.

Отмечается, что всего за неполные 11 месяцев этого года "Укрзализныця" уже перевезла более 25 млн пассажиров, что почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

Продажа билетов по новому расписанию на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця" - последние новости

26 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине упростят пограничный и таможенный контроль в международных поездах на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм.

На прошлой неделе "Укрзализныця" запустила продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express.

Ранее сообщалось, что в декабре УЗ запустит пилот новой программы "УЗ-3000". Украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны до 3 тысяч километров.

Вас также могут заинтересовать новости: