SadSvit уже планирует концерты.

Украинский исполнитель Богдан Розвадовский, более известный как SadSvit, после нескольких лет жизни в Польше планирует вернуться в Украину.

В интервью проекту "СучЦукрМуз" музыкант признал, что большая часть его аудитории находится в Украине, поэтому уже в следующем году он планирует провести на родине свои концерты. На вопрос, сталкивается ли он с критикой из-за того, что живет в другой стране, парень ответил утвердительно. В то же время он раскритиковал тезисы о том, что украинцы в других странах якобы не любят Украину.

Ведущий уточнил, не связаны ли его намерения провести концерты с тем, что в этом году парням в возрасте до 22 лет было разрешено покидать Украину. В ответ Богдан сказал, что просто не знает, что ему делать в Польше:

"Свое пребывание в Европе я вообще воспринимаю, как этап взросления. Я помню, каким я был в 18 лет - я был реально ребенком... И я очень рад, что у меня было пространство, чтобы понять, что произошло".

SadSvit отметил, что не боится потерять свою украинскую аудиторию, как это произошло с Иваном Дорном и Олегом Винником, поскольку имеет четкую и искреннюю позицию относительно войны и отношения к Украине.

"Я реально искренний в том, что я говорю и делаю. Я стараюсь помогать всем, чем могу - финансово и морально. У меня много знакомых и друзей в армии, отец был на Покровском направлении. Мои мысли и моя позиция искренние, потому что я все же остаюсь 21-летним максималистом. Моя четкая позиция заключается в том, что я не понимаю, что делаю здесь. Я хотел бы приехать и продолжить вести культурную деятельность в Украине, где я родился", - добавил исполнитель.

