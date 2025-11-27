Актриса не подтверждает, что жаловалась на его поведение.

Милли Бобби Браун нарушила молчание на фоне громких слухов о том, что она якобы подала жалобу на буллинг против своего коллеги по сериалу "Очень странные дела" Дэвида Гарбора.

Слухи о конфликте разразились после материала The Daily Mail, где утверждалось, что Милли еще до начала съемок финального сезона написала "страницы обвинений" против своего коллеги. Ни одна из сторон эти сообщения не подтвердила.

Как пишет The Hollywood Reporter, актриса впервые публично отреагировала на сообщения и заверила, что между ними сохраняются теплые отношения. Во время мировой премьеры сериала в этом месяце Милли и Дэвида спросили об их взаимодействии и необходимости показывать единство на публике. Милли ответила так:

"Мы делаем это уже 10 лет. Мы любим этот сериал и ценим нашу дружбу больше чем что-либо".

В разговоре с изданием актриса добавила, что их экранная динамика в финальном сезоне возвращается к атмосфере второго и третьего сезонов - со ссорами, взрослением Одиннадцать и попытками Хоппера быть отцом. "Это было очень ностальгично. Я рада, что зрители снова увидят эту связь", - добавила она.

На вопрос о расследовании, братья Дафферы комментировать подробности отказались, но отметили, что команда сериала является для них семьей, поэтому они беспокоятся о том, чтобы все чувствовали себя на площадке безопасно и счастливо.

Напомним, премьера финального сезона "Очень странных дел" состоялась сегодня, 27 ноября. Первый том включает четыре серии, второй - три серии и выйдет 26 декабря, а финальный эпизод завершится в ночь на 1 января.

