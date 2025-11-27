В то же время он пригрозил полной потерей Украины в случае срыва переговоров.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна согласиться на "мирный план", разработанный США и Россией. Об этом он заявил во время встречи ОДКБ, передают белорусские СМИ.

"Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем ваши (России, - УНИАН) усилия по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы будут вести себя как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы, - заявил он.

Диктатор также утверждает, что Украина вынуждена пойти на этот мирный договор, иначе "полностью потеряет страну".

"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - сказал Лукашенко.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты The Economist писали, что Украина сейчас находится в точке неуверенности - между возможностью мира и риском стратегического поражения. Издание называет неожиданные переговоры "самыми серьезными с начала войны". В то же время журналисты отмечают, что несмотря на смягчение условий на фоне переговоров в Женеве, процесс все еще играет на руку Кремлю, поскольку требует значительных уступок от Украины.

Между тем Politico пишет, что США хотят сначала договориться о прекращении войны в Украине, после чего уже перейти к вопросу каких-либо гарантий безопасности.

