Санкции, введенные 18 апреля, запрещают компаниям вести бизнес в Украине и замораживают их активы.

Украина ввела санкции против китайских компаний, запретив им помогать России производить усовершенствованные ракеты "Искандер". Об этом сообщает Reuters.

Под санкции попали компании Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Все они зарегистрированы в Китае.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, китайские подсанкционные фирмы были причастны к производству ракет "Искандер", которые РФ использует для ударов по украинским городам.

Он также заявил, что Киев располагает доказательствами того, что китайские предприятия, в том числе, производят некоторое количество оружия на российской территории.

"Мы расширили наши украинские санкции еще на почти сотню субъектов - физических и юридических лиц, большинство из которых вовлечены в производство, в том числе, таких ракет - "искандеров", - как те, что ударили по нашему Харькову. Многие из этих субъектов - российские, но также есть, к сожалению, из Китая", - говорил Зеленский.

Соответствующие меры были предприняты 18 апреля, на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в поставках оружия в Россию. В китайском Министерстве иностранных дел отвергли его обвинения, назвав их "беспочвенными".

Санкции запрещают компаниям вести бизнес в Украине и замораживают их активы. По данным издания, в 2021 году Киев экспортировал в Китай товаров на сумму 8 миллиардов долларов. В основном, речь идет о сырье и сельскохозяйственной продукции.

В то же время импорт из Китая составил чуть менее 11 миллиардов долларов. В основном, речь идет о промышленных товарах.

Удар "Искандера" по Харькову

Как писал УНИАН, 18 апреля Россия нанесла удар по Харькову. Ракета с кассетными боеприпасами специально взорвалась в воздухе - с целью нанести как можно больше вреда.

По данным Харьковской областной прокуратуры, всего по Харькову россияне применили 3 баллистические ракеты "Искандер" осколочно-фугасного действия.

В результате удара один человек погиб, более 100 получили ранения. Были повреждены более 50 многоквартирных жилых домов и более 30 автомобилей.

