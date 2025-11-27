Новый тренд оставляет много пространства для экспериментов.

Новым бьюти-фаворитом сезона стали бархатные стеклянные ногти - роскошные, гипнотические и чрезвычайно яркие. Тренд сочетает металлизированный бархатный эффект кошачьего глаза с зеркальным глянцем.

Как рассказала Real Simple звездный мастер маникюра Сара Чу, секрет эффекта заключается в работе с магнитом. По ее словам, после нанесения геля магнит притягивают к боковым стенкам ногтя и двигают вверх-вниз, формируя желаемый "стеклянный" узор.

Еще одной причиной популярности этого тренда является его универсальность. Можно выбирать среди множества вариантов - от глубокого клюквенного оттенка до французского маникюра с бархатными кончиками. При желании можно добавить полупрозрачный хром или создать матовую основу для 3D-дизайна.

Velvet Forest - вечная классика зимних праздников, которая выглядит еще роскошнее с бархатным блеском.

Astral Velvet - космический эффект достигается благодаря базе между синим и зеленым и металлическому сиянию.

Crimson Glass - красный цвет в целом можно назвать королем праздников, а двойной топ придаст ему максимального сияния.

Beige Glass - нюдовый маникюр, который совсем не выглядит скучно благодаря металлическому переливу.

Solar Flare - микс розового, оранжевого, фиолетового и золотого создает эффект солнечной вспышки.

Blush Velveteen - нежный розовый придает маникюру сдержанный, но эффектный вид.

Tonal Green - трендовый зеленый с темно-зеленым френчем поверх бархатного эффекта обеспечит необычный вид.

Ice Blue - зимний синий меняется от светлого до темного в зависимости от освещения.

Chocolate Velvet - шоколадный является одним из главных цветов сезона, особенно шикарно смотрится в сочетании с мини-розами.

