Силы обороны вышли из ряда населенных пунктов возле Гуляйполя, - ВСУ

В оставленных селах все уничтожено, от них остались только названия на карте, говорят военные.

Подразделениям Сил обороны Украины пришлось выйти из ряда населенных пунктов на Гуляйпольском направлении, потому что там все разрушено и только воронки остались. Об этом в эфире "Киев24" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Он подтвердил, что действительно на этом направлении сейчас довольно непростая ситуация, в частности, за минувшие сутки там зафиксировано 22 боевых столкновения, противник пытается обойти Гуляйполе с восточного и северного направлений.

"Украинским военным пришлось отойти из ряда населенных пунктов, потому что противник довольно активно там проводит свои действия уже в течение нескольких недель. В частности, он осуществляет массированное огневое воздействие на наши позиции, разрушая фактически все укрепления", - подчеркнул Волошин.

Видео дня

По его словам, враг не прекращает там активных штурмовых действий, подтягивает свои резервы. При этом подчеркнул, что нельзя сказать, что россияне довольно быстро продвигаются.

"В некоторых населенных пунктах он не может завести ни группы закрепления, ни удержаться в них, и там продолжаются ожесточенные боевые столкновения", - сказал представитель Сил обороны Юга.

По его словам, на прошлой неделе противник воспользовался ухудшением погодных условий, когда был густой туман, и пытался использовать тактику скрытого проникновения ДРГ в глубину нашей обороны - там были боевые столкновения и эти группы были уничтожены.

Несмотря на то, что враг разрушил часть наших укреплений, с некоторых позиций и населенных пунктов Запорожской области был отход Сил обороны Украины, чтобы сохранить нашим военным жизнь, отметил Волошин. По его словам, проведена перегруппировка на другие рубежи. Он добавил, что в некоторых населенных пунктах даже фундаментов от домов и двух уцелевших стен не осталось, а есть просто воронки от взрывов. Сказал, что теперь это только отметки на картах.

Ореховское направление

Волошин рассказал, что на Ореховском направлении тоже есть два наиболее угрожающих участка. Первый из них, это участок Малой Токмачки.

"По данным нашей разведки, враг получил задание усилить огневое воздействие на всю застройку, которая есть в этом населенном пункте. А это один из показателей, что враг здесь готовит штурмовые действия", - добавил он.

По его словам, другой угрожающий участок - в районе населенных пунктов Каменское, Приморское и Плавни, то есть это несколько западнее Степногорска, к которому противник стремится пройти, потому что это одна из господствующих высот в данном районе.

"А также по прямой, как говорят, от Степногорска до окраин Запорожья довольно недалеко - до 20 км и можно применять оттуда определенные виды вооружения и наносить удары по областному центру", - отметил Волошин.

Он отметил, что через несколько дней ситуация может обостриться и враг будет делать попытки прорвать нашу оборону.

Ситуация в Запорожье: последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState отмечали, что российские оккупанты в Запорожской области продолжают атаковать позиции Сил обороны в районе Приморского и пытаются обойти Степногорск с запада.

Было сказано, что ситуация в Запорожье остается сложной. Продолжаются бои за Приморское, где противник продолжает подтягиваться из Плавней и по дну Каховского водохранилища диверсионными группами проникает в центральную часть села.

В DeepState отметили, что россиянам не удалось не только захватить Степногорск, но и закрепиться в застройке многоэтажек, которые расположены на юге этого населенного пункта. По словам экспертов, под контролем оккупантов находится часть домов.

Вас также могут заинтересовать новости: